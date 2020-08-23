MLB／滿貫砲會傳染？教士6場第5支再寫新猷

連續滿貫砲場次只暫停一場，教士隊今天再度上演煙火秀，菜鳥柯朗沃斯（Jake Cronenworth）第2局扛出的滿貫砲，締造球隊6場出現5發滿貫砲紀錄，再寫大聯盟歷史。

稍早之前，教士和遊騎兵隊的4連戰都出現滿貫砲，締造聯盟新猷；瘋狂演出昨天和太空人隊的系列賽首戰雖喊卡，但今天柯朗沃斯馬上延續，他將太空人投手卡斯特蘭諾斯（Humberto Castellanos）的小白球一棒送到右外野，這記滿貫砲加持下道士單局狂灌9分，領先一口氣拉開到11：1。

特蘭諾斯個人第3發全壘打也是教士單局第3轟，同時是全場第5轟。

今年休季期間，特蘭諾斯才和范姆（Tommy Pham）一起從光芒隊被交易到教士，今天的開轟表現讓他成為教士第20位擊出滿貫砲的菜鳥。

火力放送下，教士最終就以13：2輕取太空人，拉出6連勝。