聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／滿貫砲會傳染？教士6場第5支再寫新猷
連續滿貫砲場次只暫停一場，教士隊今天再度上演煙火秀，菜鳥柯朗沃斯（Jake Cronenworth）第2局扛出的滿貫砲，締造球隊6場出現5發滿貫砲紀錄，再寫大聯盟歷史。
稍早之前，教士和遊騎兵隊的4連戰都出現滿貫砲，締造聯盟新猷；瘋狂演出昨天和太空人隊的系列賽首戰雖喊卡，但今天柯朗沃斯馬上延續，他將太空人投手卡斯特蘭諾斯（Humberto Castellanos）的小白球一棒送到右外野，這記滿貫砲加持下道士單局狂灌9分，領先一口氣拉開到11：1。
特蘭諾斯個人第3發全壘打也是教士單局第3轟，同時是全場第5轟。
今年休季期間，特蘭諾斯才和范姆（Tommy Pham）一起從光芒隊被交易到教士，今天的開轟表現讓他成為教士第20位擊出滿貫砲的菜鳥。
火力放送下，教士最終就以13：2輕取太空人，拉出6連勝。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言