MLB／太空人傳疫情 緊急關閉訓練基地
太空人隊的備用培訓基地暫時關閉，太空人總經理克里克（James Click）證實，基地中出現一起新冠肺炎檢測陽性結果，球團基於「謹慎考慮」，決定先關閉位於德州科珀斯克里斯蒂（Corpus Christi）的基地，避免疫情延燒。
克里克也提到，基地中的成員最近並沒和大聯盟球團會合，大聯盟目前不受影響。
太空人培訓基地出現確診案例只是這兩天的事情，球團當機立斷關閉基地，何時會重啟還沒答案；問題解決以前，太空人也無法從科珀斯克里斯蒂召喚任何球員。
太空人目前正在進行客場5連戰，明天結束和教士隊的3連戰後，才會返回主場美粒果球場（Minute Maid Park）。
今年受新冠肺炎疫情影響，大聯盟將球隊名單擴大到28人，客場出賽時球團可以再多帶5人，60人大名單中的其他球員則要待在球隊基地等待。
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