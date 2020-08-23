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MLB／洋基誇張傷兵潮 派克斯頓喊不意外
洋基隊內野手托瑞斯（Gleyber Torres）因左腿股四頭肌拉傷，預計缺席2到3周，昨天一同進入傷兵名單的投手派克斯頓（James Paxton）也因左前臂拉傷，接續14天無法出賽，球隊傷兵問題持續纏身；派克斯頓直說，季前準備時間太短是球隊「傷兵潮」原因。
洋基總教練布恩（Aaron Boone）今天更新球隊傷兵狀況，除了同天進入傷兵名單的托瑞斯、派克斯頓和艾維蘭（Luis Avilan），「法官」賈吉（Aaron Judge）、「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）和美聯打擊王勒梅修（DJ LeMahieu）也是養傷成員，布里頓（Zack Britton）、東岡（Kyle Higashioka）和肯利（Tommy Kahnle）也仍在養傷。
不只洋基，大聯盟今年許多投手身體都出狀況，去年摘下世界大賽MVP的國民隊「天才小史」史特拉斯堡（Stephen Strasburg）今天剛確定手腕要動刀、賽季提前報銷。
「我想原因十分簡單，我們沒有時間用較慢的方式慢慢累積。」派克斯頓指出，今年備戰模式和往年大相逕庭，3周訓練營後就展開球季，造成球員疲勞加劇，結果就是反應在身體上。
受新冠肺炎疫情影響，大聯盟春訓3月被迫喊卡，7月才在球季展開前進行3周訓練營。
布里頓附和說，今年是非常特別的賽季，整場比賽充滿傷兵其實也是可以預期，因為準備期過短，強度直接上升，才會出現那麼多狀況。
傷兵一長串的洋基至少有些好消息，賈吉預定下周就能歸隊，和勇士隊的系列賽有機會重回賽場。
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