快訊

TikTok證實：計畫最快下周起訴川普政府

陽春又難用…公部門蚊子App 原來是這樣養成的

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／洋基誇張傷兵潮 派克斯頓喊不意外

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
洋基隊派克斯頓(左)。美聯社
洋基隊派克斯頓(左)。美聯社

洋基隊內野手托瑞斯（Gleyber Torres）因左腿股四頭肌拉傷，預計缺席2到3周，昨天一同進入傷兵名單的投手派克斯頓（James Paxton）也因左前臂拉傷，接續14天無法出賽，球隊傷兵問題持續纏身；派克斯頓直說，季前準備時間太短是球隊「傷兵潮」原因。

洋基總教練布恩（Aaron Boone）今天更新球隊傷兵狀況，除了同天進入傷兵名單的托瑞斯、派克斯頓和艾維蘭（Luis Avilan），「法官」賈吉（Aaron Judge）、「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）和美聯打擊王勒梅修（DJ LeMahieu）也是養傷成員，布里頓（Zack Britton）、東岡（Kyle Higashioka）和肯利（Tommy Kahnle）也仍在養傷。

不只洋基，大聯盟今年許多投手身體都出狀況，去年摘下世界大賽MVP的國民隊「天才小史」史特拉斯堡（Stephen Strasburg）今天剛確定手腕要動刀、賽季提前報銷。

「我想原因十分簡單，我們沒有時間用較慢的方式慢慢累積。」派克斯頓指出，今年備戰模式和往年大相逕庭，3周訓練營後就展開球季，造成球員疲勞加劇，結果就是反應在身體上。

受新冠肺炎疫情影響，大聯盟春訓3月被迫喊卡，7月才在球季展開前進行3周訓練營。

布里頓附和說，今年是非常特別的賽季，整場比賽充滿傷兵其實也是可以預期，因為準備期過短，強度直接上升，才會出現那麼多狀況。

傷兵一長串的洋基至少有些好消息，賈吉預定下周就能歸隊，和勇士隊的系列賽有機會重回賽場。

洋基 賈吉 大聯盟

延伸閱讀

MLB／洋基傷兵+1 勒梅休打擊率破4成卻扭傷拇指

MLB／超狂跨季20連勝 洋基教頭讚柯爾地表最強

MLB／跟進史丹頓 洋基賈吉也進傷兵名單了

MLB／賈吉下半身緊繃缺席 勒梅休猛打登美聯打擊王

相關新聞

MLB／天才小史動刀 本季提前報銷

去年風光拿下世界大賽MVP，國民隊投手史特拉斯堡（Stephen Strasburg）今年賽季卻提前結束，他確定下周動刀...

MLB／國民隊員工對店員潑熱咖啡 球團立刻開除

推特昨日流傳一則影片，內容是一名男子將手中的兩杯熱咖啡潑向便利商店店員，此男子為美職國民隊在多明尼加設立的訓練學院管理人...

MLB／太空人傳疫情 緊急關閉訓練基地

太空人隊的備用培訓基地暫時關閉，太空人總經理克里克（James Click）證實，基地中出現一起新冠肺炎檢測陽性結果，球...

MLB／洋基誇張傷兵潮 派克斯頓喊不意外

洋基隊內野手托瑞斯（Gleyber Torres）因左腿股四頭肌拉傷，預計缺席2到3周，昨天一同進入傷兵名單的投手派克斯...

MLB／今日戰績表 天使楚奧特3打點助隊打敗運動家

MLB今日戰績表 釀酒人 5:12 海盜 馬林魚 4:5(7局) 國民 國民 3:5(7局) 馬林魚(主客互換雙重戰) 天使 4:3 運動家 藍鳥 1:2(10局) 光芒 紅襪 金鶯

MLB／白襪打線扛6轟擊潰小熊 輕鬆奪下6連勝

美國職棒大聯盟MLB芝加哥白襪今晚在客場迎戰芝加哥小熊，先發投手凱柯主投8局失1分，加上打線提供火力扛出6支全壘打，白襪...

MLB／隆戈利亞生涯300轟 助巨人退響尾蛇取4連勝

巨人老將隆戈利亞（Evan Longoria）今日主場對響尾蛇敲生涯第300轟，助球隊以6:2拿下系列賽首勝，拉出4連勝小高潮。 隆戈利亞2008年從光芒起步，在光芒的10個賽季裡累積261轟。

MLB／連續滿貫砲場次劃句點 教士仍中斷太空人8連勝

教士近期氣勢如虹，今天對太空人雖中斷大聯盟紀錄連續4場滿貫砲場次，還面臨先發投手李察茲（Garrett Richards）提早退場窘境，球隊仍穩紮穩打以4:3擊退對手，中斷太空人8連勝。 教士今

MLB／布勒甦醒飆11K 道奇率先奪20勝

繼前戰道奇王牌投手克蕭（Clayton Kershaw）對水手狂飆11次三振，今天布勒（Walker Buehler）迎戰洛磯掛帥先發跟上學長腳步，主投6局也送11K，只失1分，助道奇5:1拿下2連勝

MLB／今日戰績表 道奇布勒送11K助隊率先達20勝

MLB今日戰績表 馬林魚 3:2 國民 藍鳥 6:5(10局) 光芒 洋基 (疫情延賽) 大都會 釀酒人 2:7 海盜 費城人 2:11 勇士 老虎 10:5 印地安人 紅襪 8:5 金

MLB／泰迪熊遭球K 運動家幫包紮：它沒事

「界外球請小心」，昨天運動家與響尾蛇隊之戰，看台上的泰迪熊玩偶被界外球擊中頭部，但仍保持微笑、翹腿看球，這段有趣畫面也引...

MLB／強襲球擊中下體 艾瓦瑞茲睪丸瘀傷進傷兵

費城人隊牛棚近期頻頻崩盤，今天又傳出壞消息，昨日被強襲球擊中下體的艾瓦瑞茲（Jose Alvarez），診斷確定為睪丸瘀...

熱門新聞

NBA／雷納德36分領軍 唐西奇傷退獨行俠不敵快艇

日職／相隔372天奪勝 張奕受英雄訪問：相信自己的球

NBA／進攻手感持續低迷 喬治：我不是哈登只有得分

日職／5局6K無失分 歐力士張奕睽違一年奪勝投

NBA／史上第三年輕季後賽大三元 唐西奇扭傷狀況不明

NBA／在地見證勇士老八傳奇 里拉德盼拓荒者起而效之

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。