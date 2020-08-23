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MLB／國民隊員工對店員潑熱咖啡 球團立刻開除
推特昨日流傳一則影片，內容是一名男子將手中的兩杯熱咖啡潑向便利商店店員，此男子為美職國民隊在多明尼加設立的訓練學院管理人莫羅（Jazhiel Morel），國民隊今天也宣布將他開除。
在影片中可以看到，莫羅先是自行繞進櫃檯內拿紙杯去裝熱咖啡，要離開便利商店前，又與店員有些言語交換，隨後將手中拿著的咖啡潑到店員的臉上。
莫羅今天透過律師表示，會主動向警方投案，莫羅在2017年時擔任訓練學院的影像分析實習生，隨後擔任助理管理人，去年11月升任管理人，幫助學院的營運。
國民隊總經理瑞佐（Mike Rizzo）則向ESPN表示，「國民隊已經得知這起可怕的事件，也立刻開除這名僱員，我們不能容忍這樣的行為。」
國民隊在多明尼加設立的訓練學院培養出不少好手，在幫助他們拿下去年世界大賽冠軍時提供幫助，例如索托（Juan Soto）、羅伯斯（Victor Robles）、蘇洛（Wander Suero）等人。
The Washington Nationals fired an employee in the Dominican Republic on Saturday after he allegedly threw two cups of hot coffee in the face of a female convenience-store employee.— Jeff Passan (@JeffPassan) August 22, 2020
News at ESPN with @kileymcd and @Enrique_Rojas1: https://t.co/7NuKANm6Nz
(Video via @OdeComunica) pic.twitter.com/vSYNhwleMP
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