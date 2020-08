MLB／國民隊員工對店員潑熱咖啡 球團立刻開除

推特昨日流傳一則影片,內容是一名男子將手中的兩杯熱咖啡潑向便利商店店員,此男子為美職國民隊在多明尼加設立的訓練學院管理人莫羅(Jazhiel Morel),國民隊今天也宣布將他開除。

在影片中可以看到,莫羅先是自行繞進櫃檯內拿紙杯去裝熱咖啡,要離開便利商店前,又與店員有些言語交換,隨後將手中拿著的咖啡潑到店員的臉上。

莫羅今天透過律師表示,會主動向警方投案,莫羅在2017年時擔任訓練學院的影像分析實習生,隨後擔任助理管理人,去年11月升任管理人,幫助學院的營運。

國民隊總經理瑞佐(Mike Rizzo)則向ESPN表示,「國民隊已經得知這起可怕的事件,也立刻開除這名僱員,我們不能容忍這樣的行為。」

國民隊在多明尼加設立的訓練學院培養出不少好手,在幫助他們拿下去年世界大賽冠軍時提供幫助,例如索托(Juan Soto)、羅伯斯(Victor Robles)、蘇洛(Wander Suero)等人。

The Washington Nationals fired an employee in the Dominican Republic on Saturday after he allegedly threw two cups of hot coffee in the face of a female convenience-store employee.



News at ESPN with @kileymcd and @Enrique_Rojas1: https://t.co/7NuKANm6Nz



(Video via @OdeComunica) pic.twitter.com/vSYNhwleMP