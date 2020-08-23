聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／天才小史動刀 本季提前報銷

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
國民隊投手史特拉斯堡，今年賽季卻提前結束。法新社
國民隊投手史特拉斯堡，今年賽季卻提前結束。法新社

去年風光拿下世界大賽MVP，國民隊投手史特拉斯堡（Stephen Strasburg）今年賽季卻提前結束，他確定下周動刀治療腕隧道症候群傷勢，本季無法再登投手丘。

天才小史」本月中就因右手出狀況，僅投0.2局就退場，之後被放到傷兵名單，復出後又只投16球就再成傷兵，如今確定動刀，國民隊總教練馬丁尼茲（Davey Martinez）說：「希望手術順利，最重要的是手術減輕他所有問題，他可以好好復健，明年春訓強勢回歸，這是我們長遠的目標。」

32歲的史特拉斯堡休季期前才和國民簽下7年價值2億4500萬美金大約，但本季僅先發2場外，合計5局掉6分、防禦率高達10.80。

國民教頭也提到，先前「天才小史」已進行過治療，但顯然效果不彰，球團也不想夜長夢多，最終做出動刀決定；史特拉斯堡被移出國民40人名單後，球團補進2017年選秀第二順位選進的克羅維（Wil Crowe）頂替。

國民 天才小史 馬丁尼茲

延伸閱讀

MLB／今日戰績表 天使楚奧特3打點助隊打敗運動家

MLB／白襪打線扛6轟擊潰小熊 輕鬆奪下6連勝

MLB／隆戈利亞生涯300轟 助巨人退響尾蛇取4連勝

MLB／連續滿貫砲場次劃句點 教士仍中斷太空人8連勝

相關新聞

MLB／天才小史動刀 本季提前報銷

去年風光拿下世界大賽MVP，國民隊投手史特拉斯堡（Stephen Strasburg）今年賽季卻提前結束，他確定下周動刀...

MLB／國民隊員工對店員潑熱咖啡 球團立刻開除

推特昨日流傳一則影片，內容是一名男子將手中的兩杯熱咖啡潑向便利商店店員，此男子為美職國民隊在多明尼加設立的訓練學院管理人...

MLB／洋基誇張傷兵潮 派克斯頓喊不意外

洋基隊內野手托瑞斯（Gleyber Torres）因左腿股四頭肌拉傷，預計缺席2到3周，昨天一同進入傷兵名單的投手派克斯...

MLB／今日戰績表 天使楚奧特3打點助隊打敗運動家

MLB今日戰績表 釀酒人 5:12 海盜 馬林魚 4:5 國民 天使 4:3 運動家 藍鳥 光芒 紅襪 金鶯 雙城 皇家 國民 馬林魚 費城人 勇士 老虎 印地安人

MLB／白襪打線扛6轟擊潰小熊 輕鬆奪下6連勝

美國職棒大聯盟MLB芝加哥白襪今晚在客場迎戰芝加哥小熊，先發投手凱柯主投8局失1分，加上打線提供火力扛出6支全壘打，白襪...

MLB／隆戈利亞生涯300轟 助巨人退響尾蛇取4連勝

巨人老將隆戈利亞（Evan Longoria）今日主場對響尾蛇敲生涯第300轟，助球隊以6:2拿下系列賽首勝，拉出4連勝小高潮。 隆戈利亞2008年從光芒起步，在光芒的10個賽季裡累積261轟。

MLB／連續滿貫砲場次劃句點 教士仍中斷太空人8連勝

教士近期氣勢如虹，今天對太空人雖中斷大聯盟紀錄連續4場滿貫砲場次，還面臨先發投手李察茲（Garrett Richards）提早退場窘境，球隊仍穩紮穩打以4:3擊退對手，中斷太空人8連勝。 教士今

MLB／布勒甦醒飆11K 道奇率先奪20勝

繼前戰道奇王牌投手克蕭（Clayton Kershaw）對水手狂飆11次三振，今天布勒（Walker Buehler）迎戰洛磯掛帥先發跟上學長腳步，主投6局也送11K，只失1分，助道奇5:1拿下2連勝

MLB／今日戰績表 道奇布勒送11K助隊率先達20勝

MLB今日戰績表 馬林魚 3:2 國民 藍鳥 6:5(10局) 光芒 洋基 (疫情延賽) 大都會 釀酒人 2:7 海盜 費城人 2:11 勇士 老虎 10:5 印地安人 紅襪 8:5 金

MLB／泰迪熊遭球K 運動家幫包紮：它沒事

「界外球請小心」，昨天運動家與響尾蛇隊之戰，看台上的泰迪熊玩偶被界外球擊中頭部，但仍保持微笑、翹腿看球，這段有趣畫面也引...

MLB／強襲球擊中下體 艾瓦瑞茲睪丸瘀傷進傷兵

費城人隊牛棚近期頻頻崩盤，今天又傳出壞消息，昨日被強襲球擊中下體的艾瓦瑞茲（Jose Alvarez），診斷確定為睪丸瘀...

MLB／史特拉斯堡手腕出問題 面臨開刀危機

國民隊右投史特拉斯堡（Stephen Strasburg）前一戰投16球就退場，被列入傷兵名單，如今診斷出投球手出現腕隧...

熱門新聞

NBA／雷納德36分領軍 唐西奇傷退獨行俠不敵快艇

日職／相隔372天奪勝 張奕受英雄訪問：相信自己的球

NBA／進攻手感持續低迷 喬治：我不是哈登只有得分

NBA／柯林斯賽季提前報銷 拓荒者禁區輪替面臨考驗

日職／5局6K無失分 歐力士張奕睽違一年奪勝投

NBA／史上第三年輕季後賽大三元 唐西奇扭傷狀況不明

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。