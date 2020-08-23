MLB／天才小史動刀 本季提前報銷

去年風光拿下世界大賽MVP，國民隊投手史特拉斯堡（Stephen Strasburg）今年賽季卻提前結束，他確定下周動刀治療腕隧道症候群傷勢，本季無法再登投手丘。

「天才小史」本月中就因右手出狀況，僅投0.2局就退場，之後被放到傷兵名單，復出後又只投16球就再成傷兵，如今確定動刀，國民隊總教練馬丁尼茲（Davey Martinez）說：「希望手術順利，最重要的是手術減輕他所有問題，他可以好好復健，明年春訓強勢回歸，這是我們長遠的目標。」

32歲的史特拉斯堡休季期前才和國民簽下7年價值2億4500萬美金大約，但本季僅先發2場外，合計5局掉6分、防禦率高達10.80。

國民教頭也提到，先前「天才小史」已進行過治療，但顯然效果不彰，球團也不想夜長夢多，最終做出動刀決定；史特拉斯堡被移出國民40人名單後，球團補進2017年選秀第二順位選進的克羅維（Wil Crowe）頂替。