MLB／今日戰績表 天使楚奧特3打點助隊打敗運動家
MLB今日戰績表
釀酒人 5:12 海盜
馬林魚 4:5 國民
天使 4:3 運動家
藍鳥 光芒
紅襪 金鶯
雙城 皇家
國民 馬林魚
費城人 勇士
老虎 印地安人
洋基 大都會
白襪 小熊
紅人 紅雀
洛磯 道奇
太空人 教士
遊騎兵 水手
響尾蛇 巨人
MLB明日賽程
00:35 馬林魚 vs. 國民
01:05 紅襪 vs. 金鶯
01:10 老虎 vs. 印地安人
01:10 藍鳥 vs. 光芒
01:35 釀酒人 vs. 海盜
02:05 雙城 vs. 皇家
02:15 紅人 vs. 紅雀
02:20 白襪 vs. 小熊
04:00 太空人 vs. 教士
04:10 洛磯 vs. 道奇
04:10 天使 vs. 運動家
04:10 響尾蛇 vs. 巨人
04:10 遊騎兵 vs. 水手
07:00 費城人 vs. 勇士(FOX體育1、3台)
洋基 vs. 大都會(疫情延賽)
(疫情因素，比賽隨時會有更動)
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