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MLB／白襪打線扛6轟擊潰小熊 輕鬆奪下6連勝
美國職棒大聯盟MLB芝加哥白襪今晚在客場迎戰芝加哥小熊，先發投手凱柯（Dallas Keuchel）主投8局失1分，加上打線提供火力扛出6支全壘打，白襪終場就以10:1輕鬆擊潰小熊，取得近期6連勝。
白襪最近火力強大，近期7場比賽已經敲出24轟。今晚打線也火力大爆發，小熊先發投手萊斯特（Jon Lester）僅投3.2局就被敲9支安打狂失8分，其中挨了4發全壘打。
凱柯則威風八面，主投8局被敲6安失1分，送出3次三振、1次保送，奪下個人本季第4場勝投。
白襪強打阿布瑞尤（Jose Abreu）今晚扛出2支全壘打，隊友羅伯特（Luis Robert）、孟迪克（Danny Mendick）、葛蘭多（Yasmani Grandal）和希曼尼茲（Eloy Jimenez）也都開轟。
目前白襪的例行賽戰績為16勝11敗，在美聯中區排名第3，小熊例行賽戰績來到16勝9敗，暫居國聯中區龍頭。
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