MLB／隆戈利亞生涯300轟 助巨人退響尾蛇取4連勝

巨人老將隆戈利亞（Evan Longoria）今日主場對響尾蛇敲生涯第300轟，助球隊以6:2拿下系列賽首勝，拉出4連勝小高潮。

隆戈利亞2008年從光芒起步，在光芒的10個賽季裡累積261轟。2018年因被交易落腳舊金山，在巨人的前2個賽季，合轟36支全壘打，本季包含此役3局下半的2分砲，敲出3支全壘打，達成300轟里程碑，為大聯盟歷史上第150位達成的球員。

現任巨人教頭，也是昔日在光芒跟隆戈利亞當過隊友的凱普勒（Gabe Kapler）早已看過無數次隆戈利亞開轟的比賽，得知老戰友完成難得成就，淡定表示：「老實說，他敲300轟我並不意外。他以前就很厲害，可以說是有個相當驚人的生涯。」

至於隆戈利亞本人，他坦言別具意義，甚至告訴大家他的妻子在賽季開始前叫不斷提醒自己只差3轟，為了不讓老婆大人失望，隆戈利亞說什麼也得完成這項創舉。

除了隆戈利亞破紀錄一轟，隊友弗洛瑞斯（Wilmer Flores）似乎為了幫老大跟慶祝，也在5局上半敲一支2分砲，搶足風頭，讓隆戈利亞開玩笑說弗洛瑞斯做得太多了，逗趣表示：「我希望他第5局可以留跑者給接棒的我。」