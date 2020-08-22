MLB／連續滿貫砲場次劃句點 教士仍中斷太空人8連勝

教士近期氣勢如虹，今天對太空人雖中斷大聯盟紀錄連續4場滿貫砲場次，還面臨先發投手李察茲（Garrett Richards）提早退場窘境，球隊仍穩紮穩打以4:3擊退對手，中斷太空人8連勝。

教士今日派出先發李察茲，力求穩收5連勝，結果開局就遇上大逆風，前三棒打者史布林格（George Springer）、亞土維（Jose Altuve）、柯瑞亞（Carlos Correa）都敲安，首局就落後1分。儘管進攻半局，靠著陣中強棒馬恰多（Manny Machado）一分打點安打扳平比數，李察茲第二局仍未穩住陣腳，單局又挨1安，還有2次保送，形成滿壘危機，險些失分。

教士當機立斷於第3局換上後援葛瑞亞（Javy Guerra）壓陣，投出2.1局零失分、3次三振好投，後續接手的牛棚有都相當稱職，沒有造成大失血。打擊部分則是由馬恰多3打數2安打、2打點攻勢帶動，分別再於4、5局分別補進1分及2分。雖缺少爆炸性開轟演出，本季全壘打王塔提斯（Fernando Tatis Jr.）也暫時熄火，3打數1安打，教士依舊有驚無險以4:3收下勝利。

對於本場可謂全員皆兵、同心協力拿下的勝仗，教士總教練丁格勒（Jayce Tingler）表示：「我們的球員就像一群年輕人、好朋友一樣，今天在場上正好證明了這個特質，相當符合球隊的DNA。」