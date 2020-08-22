MLB／布勒甦醒飆11K 道奇率先奪20勝

繼前戰道奇王牌投手克蕭（Clayton Kershaw）對水手狂飆11次三振，今天布勒（Walker Buehler）迎戰洛磯掛帥先發跟上學長腳步，主投6局也送11K，只失1分，助道奇5:1拿下2連勝，也收下全聯盟最佳的20勝。

布勒本季狀況欠佳，包含上一場對天使4.2局5失分、4分自責分的比賽在內，前19局就投出9次保送，還挨5發全壘打。此役則是順利擺脫低潮只用92球投完6局，只被敲出4次安打，更複製克蕭表現狂賞11次三振。個人首勝入袋之際，也讓道奇成為本季首支取得20勝的球隊。

經過此戰，布勒坦言：「狀態感覺好很多，我也更有自信，感覺找回原本的身手。」

布勒的復活，很大原因是受到前輩克蕭的提攜。布勒自己賽後就表示：「克蕭極具統治力，每場比賽我們這些年輕人都能從他身上學到東西。他常常會讓我們提醒自己：『哦！原來要這麼做啊！』。」

不只布勒再度展現宰制能力，道奇打線也不遑多讓，面臨重砲貝茲（Mookie Betts）輪休，幾乎人人都有安打，僅捕手巴恩斯（Austin Barnes）本場沒開張，但在6局下半敲出一記高飛犧牲打幫助球隊推回1分，最終順利以5:1輕取洛磯。