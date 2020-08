MLB／泰迪熊遭球K 運動家幫包紮：它沒事

「界外球請小心」,昨天運動家與響尾蛇隊之戰,看台上的泰迪熊玩偶被界外球擊中頭部,但仍保持微笑、翹腿看球,這段有趣畫面也引起球迷關心,運動家球團今天宣布,「它沒事。」

昨日響尾蛇隊馬提(Ketel Marte)敲出的界外飛球,剛好不偏不倚打中坐在觀眾席中的泰迪熊玩偶,只見它向後仰了一下,隨後彈回座位,繼續看球。

運動家隊今天在推特放上照片,只見泰迪熊頭部綁上繃帶,手上還拿著打中它的那顆球,球團表示,泰迪熊雖然有點不適,不過已經順利通過腦震盪檢查,也為了今天的比賽作好準備,不過旁邊的新鄰居大象玩偶,則戴上安全帽以防萬一。

大聯盟今年因為新冠肺炎疫情關係,未開放觀眾進場,為了不讓觀眾席看起來太冷清,有的球團會放上玩偶、假人佈置,或使在轉播時採用虛擬球迷,不過這些「觀眾們」對於界外球自然是無法閃避。

