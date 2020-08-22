聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／強襲球擊中下體 艾瓦瑞茲睪丸瘀傷進傷兵
費城人隊牛棚近期頻頻崩盤，今天又傳出壞消息，昨日被強襲球擊中下體的艾瓦瑞茲（Jose Alvarez），診斷確定為睪丸瘀傷，被放進10天傷兵名單。
艾瓦瑞茲是費城人近期少數穩定的牛棚投手之一，昨天與藍鳥雙重賽第一場在5局下登板，卻被古瑞爾（Lourdes Gurriel）敲出的強襲球打中「蛋蛋」，雖然忍痛下丘完成刺殺，但傳完球後就倒在地上打滾，十分痛苦。
由於無法自行行走，艾瓦瑞茲最終被攙扶上車，離開球場治療，他表示，由於打到重要部位，「那種痛難以形容，但還好感覺已經好多了。」艾瓦瑞茲考慮未來投球時會戴上護襠。
費城人隊總教練吉拉迪（Joe Girardi）表示：「艾瓦瑞茲需要休息多少天，可能再過幾天才會比較清楚，目前只能耐心等待。」
艾瓦瑞茲今年出賽8場，投6.1局，僅失1分，防禦率1.42，另有6次三振、3次保送，費城人目前將左投羅梅洛（JoJo Romero）拉上大聯盟，頂替艾瓦瑞茲的空缺。
為了補充殘破的牛棚，費城人向洋基隊交易來赫爾（ David Hale），另外傳出正積極向紅襪隊尋求交易來沃克曼（Brandon Workman）及漢布里（Heath Hembree）。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言