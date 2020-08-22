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MLB／強襲球擊中下體 艾瓦瑞茲睪丸瘀傷進傷兵

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
艾瓦瑞茲(左)睪丸瘀傷進傷兵。美聯社
艾瓦瑞茲(左)睪丸瘀傷進傷兵。美聯社

費城人牛棚近期頻頻崩盤，今天又傳出壞消息，昨日被強襲球擊中下體的艾瓦瑞茲（Jose Alvarez），診斷確定為睪丸瘀傷，被放進10天傷兵名單。

艾瓦瑞茲是費城人近期少數穩定的牛棚投手之一，昨天與藍鳥雙重賽第一場在5局下登板，卻被古瑞爾（Lourdes Gurriel）敲出的強襲球打中「蛋蛋」，雖然忍痛下丘完成刺殺，但傳完球後就倒在地上打滾，十分痛苦。

由於無法自行行走，艾瓦瑞茲最終被攙扶上車，離開球場治療，他表示，由於打到重要部位，「那種痛難以形容，但還好感覺已經好多了。」艾瓦瑞茲考慮未來投球時會戴上護襠。

費城人隊總教練吉拉迪（Joe Girardi）表示：「艾瓦瑞茲需要休息多少天，可能再過幾天才會比較清楚，目前只能耐心等待。」

艾瓦瑞茲今年出賽8場，投6.1局，僅失1分，防禦率1.42，另有6次三振、3次保送，費城人目前將左投羅梅洛（JoJo Romero）拉上大聯盟，頂替艾瓦瑞茲的空缺。

為了補充殘破的牛棚，費城人向洋基隊交易來赫爾（ David Hale），另外傳出正積極向紅襪隊尋求交易來沃克曼（Brandon Workman）及漢布里（Heath Hembree）。

費城人 牛棚

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