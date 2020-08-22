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MLB／史特拉斯堡手腕出問題 面臨開刀危機

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
國民隊投手史特拉斯堡(右)將進行手術。美聯社
國民隊投手史特拉斯堡(右)將進行手術。美聯社

國民隊右投史特拉斯堡（Stephen Strasburg）前一戰投16球就退場，被列入傷兵名單，如今診斷出投球手出現腕隧道症候群，有可能需要進行手術治療，今年能否回歸劃上很大的問號。

國民隊總教練馬丁尼茲（Davey Martinez）今天宣布此事，神經科專家證實史特拉斯堡右手腕出問題，球隊即將與史特拉斯堡討論治療方式，開刀也是選項之一。

史特拉斯堡在15日對金鶯隊之戰，先發出場僅投0.2局退場，隔天被球隊放進傷兵名單，本季2場先發表現都不佳，5局丟掉6分，防禦率高達10.80，只有2次三振。

國民 馬丁尼茲 Stephen Strasburg

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