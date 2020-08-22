聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／史特拉斯堡手腕出問題 面臨開刀危機
國民隊右投史特拉斯堡（Stephen Strasburg）前一戰投16球就退場，被列入傷兵名單，如今診斷出投球手出現腕隧道症候群，有可能需要進行手術治療，今年能否回歸劃上很大的問號。
國民隊總教練馬丁尼茲（Davey Martinez）今天宣布此事，神經科專家證實史特拉斯堡右手腕出問題，球隊即將與史特拉斯堡討論治療方式，開刀也是選項之一。
史特拉斯堡在15日對金鶯隊之戰，先發出場僅投0.2局退場，隔天被球隊放進傷兵名單，本季2場先發表現都不佳，5局丟掉6分，防禦率高達10.80，只有2次三振。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言