MLB／誰能頂上？洋基再添3傷兵

洋基隊去年「Next Man Up」的口號恐怕要再拿出來用一次，球團今天宣布，內野手托瑞斯（Gleyber Torres）、投手派克斯頓（James Paxton）以及艾維蘭（Luis Avilan）都放入10天傷兵名單。

洋基昨天以5：10輸給光芒，慘遭橫掃，還丟掉美聯東區第一，出賽的托瑞斯、派克斯頓及艾維蘭都在賽後出現受傷消息，總教練布恩（Aaron Boone）表示：「最近一周到10天，我們真的打擊很大，但我還是覺得我們有足夠準備面對。」

托瑞斯昨天在第3局敲出滾地球跑往一壘時感到不適，經核磁共振顯影（MRI）檢查後，確定左腿股四頭肌、左大腿後側一級拉傷，暫無歸隊時間表，托瑞斯今年打擊率2成31，有1轟、6打點。

派克斯頓則是昨天先發後感到左手臂及手肘緊繃，檢查後為左前臂屈肌一級拉傷，目前暫時不須動手術，本季先發5場，戰績1勝1敗，防禦率6.64。

艾維蘭經過檢查後發現左肩發炎，歸隊時間未定，31歲的艾維蘭今年投進開季名單，出賽10場共投8.1局，防禦率4.32。

洋基重演去年情境，傷兵名單再添3人，原本已有賈吉（Aaron Judge）、史丹頓（Giancarlo Stanton）、勒梅休（DJ LeMahieu）、布里頓（Zack Britton）、東岡（Kyle Higashioka），肯利（Tommy Kahnle）及塞佛里諾（Luis Severino）則因手術整季報銷。

洋基隊去年傷兵滿營，30名球員、共39人次曾進入傷兵名單，創下大聯盟紀錄，今年防護團隊重組，但仍避不了球員接連受傷狀況。