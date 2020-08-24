MLB／今日戰績表 運動家再見犧牲打美聯首支達20勝
MLB今日戰績表
馬林魚 3:9 國民
紅襪 4:5 金鶯
老虎 7:4 印地安人
藍鳥 4:5 光芒
釀酒人 4:5 海盜
雙城 5:4 皇家
紅人 2:6 紅雀
白襪 1:2 小熊
太空人 3:5 教士
洛磯 3:11 道奇
天使 4:5(10局) 運動家
響尾蛇 1:6 巨人
遊騎兵 1:4 水手
費城人 勇士
洋基 (疫情延賽) 大都會
(疫情因素，比賽隨時會有更動)
MLB明日賽程
03:10 藍鳥 vs. 光芒
06:05 馬林魚 vs. 國民
07:10 雙城 vs. 印地安人(FOX體育1、3台)
07:10 小熊 vs. 老虎
08:05 運動家 vs. 遊騎兵
08:10 紅人 vs. 釀酒人
08:15 皇家 vs. 紅雀A
09:10 天使 vs. 太空人
09:30 洛磯 vs. 響尾蛇
(疫情因素，比賽隨時會有更動)
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