MLB／今日戰績表 運動家再見犧牲打美聯首支達20勝

紅人明星投手鮑爾（Trevor Bauer）又一次登上新聞頭條，不過這次不是他的那張大嘴而是他腳上的一雙鞋。為了力挺面對太空人打者頻頻投出近身球，下場還對明星游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）

2020-08-24 07:00