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MLB／今日戰績表 國民戰績慘兮兮不敵馬林魚三分砲
MLB今日戰績表
馬林魚 3:2 國民
藍鳥 6:5(10局) 光芒
洋基 (疫情延賽) 大都會
釀酒人 2:7 海盜
費城人 勇士
老虎 印地安人
紅襪 金鶯
雙城 皇家
白襪 小熊
紅人 紅雀
太空人 教士
遊騎兵 水手
洛磯 道奇
天使 運動家
響尾蛇 巨人
MLB明日賽程
04:05 釀酒人 vs. 海盜
04:05 馬林魚 vs. 國民
04:10 天使 vs. 運動家
06:40 藍鳥 vs. 光芒
07:05 紅襪 vs. 金鶯
07:05 雙城 vs. 皇家
07:05 國民 vs. 馬林魚
07:10 費城人 vs. 勇士
07:10 老虎 vs. 印地安人(FOX體育1、3台)
07:10 洋基 vs. 大都會(疫情延賽)
08:15 白襪 vs. 小熊
08:15 紅人 vs. 紅雀
09:10 洛磯 vs. 道奇(FOX體育2、3台)
09:10 太空人 vs. 教士
09:10 遊騎兵 vs. 水手
09:15 響尾蛇 vs. 巨人
(疫情因素，比賽隨時會有更動)
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