MLB／連4戰滿貫砲 教士破紀錄

「歡迎來到Slam Diego（滿貫地亞哥）」，聖地亞哥教士隊寫下大聯盟新歷史，昨天荷斯莫第五局在滿壘時開轟，教士連四戰出現滿貫砲，成為史上第一隊，球隊終場也以八比七擊敗遊騎兵隊，四連戰橫掃對手。

教士與遊騎兵的系列賽以滿貫砲始、滿貫砲終，塔提斯首戰在大幅領先、球數○好三壞時敲出滿貫砲，掀起棒球場上潛規則爭議，教士用球棒說話，接下來場場都敲滿貫砲，第二戰麥爾斯、第三戰馬恰多，再到第四戰的荷斯莫。

荷斯莫表示，「這是一支特別的球隊，更特別的是我們現在一起寫下歷史，這真的很酷。」

荷斯莫昨役開轟後，播報員高喊「歡迎來到滿貫地亞哥」，一句話說明教士在這個系列賽的表現有多瘋狂。

遊騎兵投手吉布森成為苦主，但他說：「我不知道他們已經連續三場敲滿貫砲，完全沒想到這件事，但沒能投出解決對手的一球，那確實令人感到失望。」

這發滿貫砲幫助教士取得五比二領先，但投手未能守住領先，兩隊打到延長賽十局，教士才靠柯朗沃斯安打，在突破僵局制拿到寶貴一分。

成為連四場敲滿貫砲第一隊的紀錄難得，荷斯莫更開心這四戰全都留勝，他說：「我們很開心可以拿下最後一分，可以在這特別的一晚收下勝利。」