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MLB／今日戰績表 大谷連16打席無安打擊率不到兩成
MLB今日戰績表
光芒 10:5 洋基
費城人 2:3 藍鳥
老虎 0:9 白襪
太空人 10:8 洛磯
費城人 8:9 藍鳥(雙重戰)
印地安人 2:0 海盜
釀酒人 1:7 雙城
道奇 6:1 水手
紅襪 7:1 金鶯
遊騎兵 7:8(10局) 教士
紅人 4:5 紅雀
響尾蛇 1:5 運動家
天使 5:10 巨人
MLB明日賽程
06:05 馬林魚 vs. 國民
06:40 藍鳥 vs. 光芒
07:05 釀酒人 vs. 海盜
07:10 老虎 vs. 印地安人(民視)
07:10 費城人 vs. 勇士
07:35 紅襪 vs. 金鶯
08:05 雙城 vs. 皇家
08:15 白襪 vs. 小熊
08:15 紅人 vs. 紅雀
09:10 遊騎兵 vs. 水手
09:10 太空人 vs. 教士
09:40 天使 vs. 運動家
09:40 洛磯 vs. 道奇
09:45 響尾蛇 vs. 巨人
(疫情因素，比賽隨時會有更動)
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