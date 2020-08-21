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MLB／今日戰績表 大谷連16打席無安打擊率不到兩成

聯合新聞網 / 整理
大谷今日5支0後，已經連16打席無安打，打擊率降至不到兩成的0.171。 路透社
大谷今日5支0後，已經連16打席無安打，打擊率降至不到兩成的0.171。 路透社

MLB今日戰績表

光芒 10:5 洋基

費城人 2:3 藍鳥

老虎 0:9 白襪

太空人 10:8 洛磯

費城人 8:9 藍鳥(雙重戰)

印地安人 2:0 海盜

釀酒人 1:7 雙城

道奇 6:1 水手

紅襪 7:1 金鶯

遊騎兵 7:8(10局) 教士

紅人 4:5 紅雀

響尾蛇 1:5 運動家

天使 5:10 巨人

MLB明日賽程

06:05 馬林魚 vs. 國民

06:40 藍鳥 vs. 光芒

07:05 釀酒人 vs. 海盜

07:10 老虎 vs. 印地安人(民視)

07:10 費城人 vs. 勇士

07:35 紅襪 vs. 金鶯

08:05 雙城 vs. 皇家

08:15 白襪 vs. 小熊

08:15 紅人 vs. 紅雀

09:10 遊騎兵 vs. 水手

09:10 太空人 vs. 教士

09:40 天使 vs. 運動家

09:40 洛磯 vs. 道奇

09:45 響尾蛇 vs. 巨人

(疫情因素，比賽隨時會有更動)

球隊戰績表

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