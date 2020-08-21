MLB／連四場轟滿貫砲 教士隊創大聯盟紀錄

如何面對爭議潛規則？教士隊用破大聯盟紀錄的連四場滿貫砲，回應遊騎兵，教士隊今天也以8：7擊敗遊騎兵，拿下四連勝。

荷斯莫（Eric Hosmer）今天在5局下棒打吉布森（Kyle Gibson），這發滿貫砲讓教士隊成為大聯盟史上第一支連續四場都敲出滿貫砲的球隊，一度幫助球隊以5：2領先。

不過教士隊投手未能守住領先，兩隊打到延長賽10局下，教士才靠著柯朗沃斯（Jake Cronenworth）的安打，在突破僵局制下拿到寶貴1分，以8：7獲勝。

教士隊的連四場滿貫砲之旅，從塔提斯（Fernando Tatis Jr.）在系列賽首戰的爭議滿貫砲開始，當時他在8局上教士領先7分時，面對0好3壞仍積極揮棒，敲出滿貫砲，引起遊騎兵總教練伍華德（Chris Woodward）不滿，認為破壞棒球界的潛規則。

接下來兩天，麥爾斯（Wil Myers）的滿貫砲讓教士隊以6：4獲勝，馬恰多（Manny Machado）在10局下的再見滿貫砲則讓教士隊又以6：3贏球，今天荷斯莫跟進創歷史。