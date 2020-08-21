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MLB／道奇克蕭狂飆11K 生涯三振數晉升隊史第二
道奇隊王牌投手克蕭（Clayton Kershaw）今對水手隊送出11次三振，個人生涯三振數也一口氣累積到2493次，超越德萊斯戴爾（Don Drysdale），成為隊史第二多。
克蕭先發7局，被敲4安，僅失1分的表現，技壓同場先發的日籍投手菊池雄星，幫助球隊以6：1輕鬆獲勝，菊池4.2局被敲4安，失5分，吞下本季第二敗。
克蕭在第5局K掉隆恩（Shed Long Jr.），讓他超越德萊斯戴爾，13年生涯至今累積2493次三振，隊史最多的沙頓（Don Sutton）則是用16季累積了2696次三振。
本季出賽4場，克蕭拿下3勝1敗，防禦率2.25，生涯勝場也累積得172勝，距離隊史勝場第四多的甘乃迪（Brickyard Kennedy）只差5勝，前三名則是沙頓、德萊斯戴爾以及萬斯（Dazzy Vance）。
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