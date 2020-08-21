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MLB／洋基遭光芒橫掃失龍頭 派克斯頓、托瑞斯也受傷

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
洋基本季首度遭對手橫掃，將美東王座讓給光芒，比賽中2主力還傳出傷情。 路透社
洋基本季首度遭對手橫掃，將美東王座讓給光芒，比賽中2主力還傳出傷情。 路透社

洋基今天與光芒隊之戰以5：10落敗，本季首度遭對手橫掃，將美東王座讓給光芒，這也是洋基自2017年後，再度於主場被對手橫掃，而且主力投手派克斯頓（James Paxton）、內野手托瑞斯（Gleyber Torres）都傳出傷情。

洋基打完前五局仍以4：3領先，不料6局開始換上牛棚投手，卻被接連敲安，加上光芒捕手朱尼諾（Mike Zunino）的三分砲在內，單局丟掉5分遭逆轉，光芒收下5連勝登頂。

光芒隊自2015年以來，在洋基主場只贏過2次系列賽，能夠完成3場以上的系列賽橫掃則是隊史第三次，2014年以來的第一次。

洋基先發投手派克斯頓投5局僅被敲1安，但有4次四壞，丟掉3分，另有8次三振，不僅好投因牛棚放火做白工，賽後也傳出前臂及手肘不適，托瑞斯則是左腿受傷，兩人都將進行MRI檢查。

派克斯頓前四局投出無安打比賽，不料第五局送出2次四壞還有一次暴投，因溫多（Joey Wendle）的兩分打點二壘打以及高飛犧牲打丟掉三分，捕手克拉茲（Erik Kratz）注意到他在比賽中曾撫摸自己的手臂。

洋基總教練布恩（Aaron Boone）表示：「看起來是最後幾球出問題，決定讓他退場，我問他手肘還好嗎？他回答有點緊繃。」托瑞斯則是在第3局敲出滾地球跑往一壘時感到不適，在第4局被換下場。

洋基先前已有賈吉（Aaron Judge）右小腿拉傷、史丹頓（Giancarlo Stanton）左大腿拉傷、勒梅休（DJ LeMahieu）左手拇指扭傷、肯利（Tommy Kahnle）進行韌帶置換手術，今天賽前也將左腿拉傷的布里頓（Zack Britton）放進傷兵名單。

洋基 光芒 牛棚

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