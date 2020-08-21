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MLB／大都會2人染疫 大聯盟第五隊

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導

大都會球團出現兩名新冠肺炎確診案例，大聯盟宣布，今、明天大都會的兩場比賽延賽，分別是對馬林魚系列賽最終戰、對洋基系列賽首戰，以便進行額外測試以及追蹤，大聯盟重新開打至今，已有34場比賽因出現確診案例延賽。

大都會兩名確診案例中，分別為1名球員、1名工作人員，兩人加上有過接觸史的人士都先留在邁阿密待命，而其餘球員將飛回紐約，為後天可能繼續開打的地鐵大戰備戰。

馬林魚隊則將按計劃前往華盛頓，與國民隊展開系列賽，馬林魚先前曾因爆發群聚感染，連續延了7場比賽，名單也更換大半，但仍打出5成勝率。

這也是大聯盟開打後，第五支因出現確診案例而延賽的球隊，前有馬林魚、紅雀、費城人、以及紅人隊，但是大都會開打後的第一個確診案例，後援投手布拉克（Brad Brach）、休斯（Jared Hughes）是在季前確診。

大都會 馬林魚 大聯盟

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