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MLB／今日戰績表 普荷斯生涯打點追平A-Rod

聯合新聞網 / 整理
普荷斯第六局打回一分，是生涯第2,086分打點，追平A-Rod並列史上第二，可惜天使還是輸球。 路透社
普荷斯第六局打回一分，是生涯第2,086分打點，追平A-Rod並列史上第二，可惜天使還是輸球。 路透社

MLB今日戰績表

藍鳥 5:2 金鶯

費城人 3:6 紅襪

紅雀 9:3 小熊

紅人 0:4 皇家

小熊 4:2 紅雀

國民 vs. 勇士(因雨延賽)

光芒 4:2 洋基

印地安人 6:1 海盜

大都會 5:3 馬林魚

紅人 5:0 皇家(雙重戰)

老虎 3:5 白襪

釀酒人 9:3 雙城

太空人 13:6 洛磯

遊騎兵 3:6(10局) 教士

響尾蛇 1:4 運動家

道奇 4:6 水手

天使 2:7 巨人

MLB明日賽程

01:05 光芒 vs. 洋基(FOX體育1、3台)

01:07 費城人 vs. 藍鳥

02:10 老虎 vs. 白襪

03:10 太空人 vs. 洛磯

04:07 費城人 vs. 藍鳥(雙重戰)

06:10 大都會 vs. 馬林魚

07:05 印地安人 vs. 海盜

07:10 釀酒人 vs. 雙城

07:10 道奇 vs. 水手(FOX體育1台)

07:35 紅襪 vs. 金鶯

08:10 遊騎兵 vs. 教士

08:15 紅人 vs. 紅雀

09:40 響尾蛇 vs. 運動家

09:45 天使vs. 巨人(FOX體育2、3台)

(疫情因素，比賽隨時會有更動)

球隊戰績表

太空人 體育 疫情

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