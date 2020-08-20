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MLB／今日戰績表 普荷斯生涯打點追平A-Rod
MLB今日戰績表
藍鳥 5:2 金鶯
費城人 3:6 紅襪
紅雀 9:3 小熊
紅人 0:4 皇家
小熊 4:2 紅雀
國民 vs. 勇士(因雨延賽)
光芒 4:2 洋基
印地安人 6:1 海盜
大都會 5:3 馬林魚
紅人 5:0 皇家(雙重戰)
老虎 3:5 白襪
釀酒人 9:3 雙城
太空人 13:6 洛磯
遊騎兵 3:6(10局) 教士
響尾蛇 1:4 運動家
道奇 4:6 水手
天使 2:7 巨人
MLB明日賽程
01:05 光芒 vs. 洋基(FOX體育1、3台)
01:07 費城人 vs. 藍鳥
02:10 老虎 vs. 白襪
03:10 太空人 vs. 洛磯
04:07 費城人 vs. 藍鳥(雙重戰)
06:10 大都會 vs. 馬林魚
07:05 印地安人 vs. 海盜
07:10 釀酒人 vs. 雙城
07:10 道奇 vs. 水手(FOX體育1台)
07:35 紅襪 vs. 金鶯
08:10 遊騎兵 vs. 教士
08:15 紅人 vs. 紅雀
09:40 響尾蛇 vs. 運動家
09:45 天使vs. 巨人(FOX體育2、3台)
(疫情因素，比賽隨時會有更動)
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