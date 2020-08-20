MLB／今日戰績表 普荷斯生涯打點追平A-Rod

過去五年來，休士頓太空人資深名投葛蘭基（Zack Greinke）的球速一直在下降，但他好像總是能找到不同的方法去壓制打者。 今年葛蘭基四縫線球的均速僅87.8英里，寫下生涯新低水準，此數字在去

2020-08-20 07:00