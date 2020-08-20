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MLB／塔提斯第12轟續當聯盟第一 馬恰多敲再見滿貫

聯合新聞網 / 綜合報導
馬恰多此役扮英雄，掃再見滿貫氣走遊騎兵。 美聯社
馬恰多此役扮英雄，掃再見滿貫氣走遊騎兵。 美聯社

教士今天對遊騎兵，陣中新星塔提斯（Fernando Tatis Jr.）再敲出領先聯盟的第12轟，強棒馬恰多（Manny Machado）也在延長賽加入行列，10局下敲出再見滿貫，幫助球隊以6:3取得勝利。

此役雙方互轟，進入延長賽前分數皆靠全壘打拿下。遊騎兵歐德（Rougned Odor）2局上敲出陽春砲，教士3局下由普羅法（Jurickson Profar）及塔提斯各敲一支回敬。其中塔提斯這一轟，讓他短短26場已狂掃12支全壘打，續坐聯盟第一。

教士帶著1分領先進入九局下，左投史特拉姆（Matt Strahm）卻被強打賈羅（Joey Gallo）掃一棒陽春彈砸鍋，讓兩隊2:2進入突破僵局制延長賽。

先攻的遊騎兵10局上搶下1分，下半局教士掛起反攻旗子，1出局後靠著2次保送攻占滿壘，馬恰多與後援蒙特洛（Rafael Montero）纏鬥多球到滿球數，最後咬中一顆紅中，掃出左外野再見滿貫，讓教士笑收勝利。

這是馬恰多生涯06支再見轟、第11支滿貫全壘打，教士連3場都有滿貫砲是隊史第一次，同時是史上第五隊，前一次則是2006年的白襪隊。

最後一個打席與對手纏鬥8，馬恰多賽後表示：「不瞞你說，我只是想要打到球，然後推回一分，所以我嘗試打出飛球。當漸漸接近滿球數的時候，我感覺能看清楚他投出的一些球，試著破壞掉幾顆。最後在2好3壞的時候，我終於抓住一球機會。」

塔提斯敲出領先聯盟的第12轟，26場比賽就有12發全壘打有夠狂。 法新社
塔提斯敲出領先聯盟的第12轟，26場比賽就有12發全壘打有夠狂。 法新社

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