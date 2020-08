MLB／不滿教頭換人時機 洋基柯爾退場狂飆罵

身為王牌的風範有所堅持,柯爾(Gerrit Cole)今日讓教頭布恩(Aaron Boone)見識到自己的脾氣。

洋基今日對上可謂本季剋星的光芒,派出已跨季20連勝的王牌柯爾先發,6.2局飆出10次三振,僅失2分,但隊友沒有給予火力支援,平手時退場無關勝敗,但他被換下場時出現意外插曲,因不滿總教練布恩(Aaron Boone)換人時機,下場時髒話連篇,進入休息區仍一臉不爽。

已跨季20連勝的柯爾,今日挑戰延續連勝紀錄,第2、3局分別被崔志萬、祖尼諾(Mike Zunino)各敲一支陽春砲失掉2分,儘管後來穩住陣腳未再丟分,打線卻同樣遭光芒先發葛拉斯諾(Tyler Glasnow)壓制、僅得2分,他退場時雙方比數依舊維持2:2。

第四局後回穩的柯爾一路投到第7局,1出局後被敲安,隨後三振掉接棒的祖尼諾,意外的是總教練布恩直接走上投手丘準備換人,讓這名王牌非常不滿意氣炸了,當下對教頭直呼「不會吧?(Come on!)」,更在下場後髒話連發,連在休息區的時候也板著臭臉。

Cole was pissed Boone took him out of the game. love it, you want him to be mad there.



Went into the clubhouse to cool down. Came back to watch Britton end the inning, waited to dap up Gary before heading back into the clubhouse.



Cole replacing what I thought we'd lose in CC pic.twitter.com/PRw8mzGBQv