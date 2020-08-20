MLB／不滿教頭換人時機 洋基柯爾退場狂飆罵

身為王牌的風範有所堅持，柯爾（Gerrit Cole）今日讓教頭布恩(Aaron Boone)見識到自己的脾氣。

洋基今日對上可謂本季剋星的光芒，派出已跨季20連勝的王牌柯爾先發，6.2局飆出10次三振，僅失2分，但隊友沒有給予火力支援，平手時退場無關勝敗，但他被換下場時出現意外插曲，因不滿總教練布恩（Aaron Boone）換人時機，下場時髒話連篇，進入休息區仍一臉不爽。

已跨季20連勝的柯爾，今日挑戰延續連勝紀錄，第2、3局分別被崔志萬、祖尼諾（Mike Zunino）各敲一支陽春砲失掉2分，儘管後來穩住陣腳未再丟分，打線卻同樣遭光芒先發葛拉斯諾(Tyler Glasnow)壓制、僅得2分，他退場時雙方比數依舊維持2:2。

第四局後回穩的柯爾一路投到第7局，1出局後被敲安，隨後三振掉接棒的祖尼諾，意外的是總教練布恩直接走上投手丘準備換人，讓這名王牌非常不滿意氣炸了，當下對教頭直呼「不會吧？(Come on！)」，更在下場後髒話連發，連在休息區的時候也板著臭臉。

Cole was pissed Boone took him out of the game. love it, you want him to be mad there.



Went into the clubhouse to cool down. Came back to watch Britton end the inning, waited to dap up Gary before heading back into the clubhouse.



Cole replacing what I thought we'd lose in CC pic.twitter.com/PRw8mzGBQv — Jomboy (@Jomboy_) August 20, 2020

柯爾賽後坦言當時處在能夠順利投完7局的狀態內，只是不管自己怎麼勸說、說服，布恩還是不打算改變決定，讓他相當沮喪。

布恩則表示：「柯爾很努力投完6局，只是當時的情況我想派牛棚上來。只能說他競爭的心很強，更何況他是我們的王牌，自然想要完成這局。」

柯爾退場後由布里頓（Zack Britton）接替，順利以三振解決該半局，未料下個半局卻連續挨打丟掉2分，讓球隊陷入落後。9局下洋基發動最後反攻，前兩棒就選到2次保送攻佔得點圈，可惜未能出現適時一擊，最終洋基就以2:4輸球。

好消息是，洋基雖然輸球，但柯爾無關勝敗，因此跨季20連勝的紀錄不受影響。贏球的光芒近期則收下4連勝，近11戰更拿下10勝，距離美聯東區龍頭的洋基只剩半場勝差。