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MLB／太空人有麻煩！ 新人王整季報銷、布萊格曼傷退
太空人再添2名傷兵！先是新人王艾瓦瑞茲（Yordan Álvarez）本季回歸才打兩場又躺進傷兵名單，今天宣布要動刀賽季直接報銷；明星三壘手布萊格曼今天（Alex Bregman），今天對洛磯之戰也因傷提前退場，賽後初步檢查為右腿筋不適。
艾瓦瑞茲新人年就常被膝蓋傷勢困擾，春訓就因膝傷頻頻缺賽。膝蓋傷勢無法根治，讓太空人總管及教頭每每受訪都不敢正面回應，時常含糊帶過。
在本季復賽打2場又進傷兵名單後，總教練貝克（Dusty Baker）宣布艾瓦瑞茲將進廠維修，動刀修復部分撕裂的右膝髕腱韌帶，賽季也隨之報銷。
艾瓦瑞茲去年初試啼聲表現就嚇嚇叫，有27轟、78分打點，攻擊指數高達1.067，獲全數第一名票選成為美聯新人王，成為太空人隊史首位獲得全部30張第一名選票的新人。
而布萊格曼則是對洛磯的比賽中傷退，他是在第四局敲出二壘安，但在通過一壘後大腿出現不適，步履蹣跚的跑上二壘，之後也立即退場，球團賽後表示為腿筋拉傷，可能免不了要進入傷兵名單。
包含上述兩人，太空人傷兵團還有塞揚強投韋蘭德（Justin Verlander）、外野手布蘭特利（Michael Brantley）、終結者歐蘇納（Roberto Osuna）、內野工具人狄亞茲（Aledmys Diaz）、投手皮考克（Brad Peacock）與厄奎迪（Jose Urquidy），合計已達8人。
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