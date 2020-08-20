MLB／欲穿特製釘鞋聲援凱利 紅人鮑爾收到聯盟警告

道奇投手凱利（Joe Kelly）日前出戰太空人的比賽中，因投近身球引發兩隊間清空板凳的衝突，遭到聯盟禁賽處分。紅人投手鮑爾（Trevor Bauer）近期想穿特製釘鞋上場聲援凱利，遭到聯盟警告，更下通牒表示可能會不讓他出賽。

凱利與太空人的衝突導致被禁賽，這樣的結果讓鮑爾深感不滿，想為凱利抱屈，因而在推特上發布影片表示會穿右腳印有「還凱利自由」，左腳有凱利嘟嘴圖案的釘鞋上場，甚至在另一則推文中告訴球迷，只要上他的網站買特定的衣服，就有機會獲得這雙特製球鞋，期間任何販賣衣服的收入也會全數捐給凱利的基金會。

And the moment you've all been waiting for.....here's a look at my cleats for tonight's start. FREE JOE KELLY! If you want to be eligible for a chance to win these, see next tweet for details. pic.twitter.com/WR0LrNpgCC — Trevor Bauer (@BauerOutage) August 19, 2020

鮑爾甚至不忘標記衝突事件另一名當事人柯瑞亞（Carlos Correa），逗趣表示：「嘿柯瑞亞，如果你想要這雙鞋，給我你的地址。」

Hey @TeamCJCorrea if you want these hit me with a shipping address, I got you 👊🏻 pic.twitter.com/GwSkiOcwMV — Trevor Bauer (@BauerOutage) August 20, 2020

鮑爾的舉動引來了大聯盟官方的關注，提醒他該釘鞋的設計違反了聯盟與球員工會制定的球鞋規範，如果鮑爾執意要穿上場，很有可能會導致自己從賽季中除名。儘管可能受罰，鮑爾認為這樣的設計並沒有超過規定的範圍。

可能是收到聯盟警告，鮑爾在比賽中並未穿上特製的球鞋。 路透社

也許還是會擔心無法比賽，鮑爾今天並沒真的穿上特製釘鞋，也盡全力繳出好投。今日對皇家雙重賽第二戰(補賽僅打7局)，完投7局僅被敲1安，賞給對手9次三振，另外投出3次保送，帶領球隊5：0擊敗對手，報了首戰以0：4遭皇家完封的一箭之仇，兩隊今日雙重賽各拿一勝。