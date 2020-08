MLB／欲穿特製釘鞋聲援凱利 紅人鮑爾收到聯盟警告

道奇投手凱利(Joe Kelly)日前出戰太空人的比賽中,因投近身球引發兩隊間清空板凳的衝突,遭到聯盟禁賽處分。紅人投手鮑爾(Trevor Bauer)近期想穿特製釘鞋上場聲援凱利,遭到聯盟警告,更下通牒表示可能會不讓他出賽。

凱利與太空人的衝突導致被禁賽,這樣的結果讓鮑爾深感不滿,想為凱利抱屈,因而在推特上發布影片表示會穿右腳印有「還凱利自由」,左腳有凱利嘟嘴圖案的釘鞋上場,甚至在另一則推文中告訴球迷,只要上他的網站買特定的衣服,就有機會獲得這雙特製球鞋,期間任何販賣衣服的收入也會全數捐給凱利的基金會。

And the moment you've all been waiting for.....here's a look at my cleats for tonight's start. FREE JOE KELLY! If you want to be eligible for a chance to win these, see next tweet for details. pic.twitter.com/WR0LrNpgCC