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MLB／林子偉連2天先發 吞3K還有2次失誤

聯合新聞網 / 綜合報導
林子偉難得連兩天先發出賽，卻吞下3K還發生2次失誤。 歐新社
林子偉難得連兩天先發出賽，卻吞下3K還發生2次失誤。 歐新社

陷入9連敗低潮的紅襪終於贏球了，陣中旅美好手林子偉本季也首次連兩戰先發，守游擊擔任第8棒，可惜表現不佳，4打數吞3次三振，守備還發生2次傳球失誤。未能創造雙贏結果。

紅襪今日進行與費城人二連戰第二場比賽，對手派出前賽揚先發艾里耶塔（Jake Arrieta），只投4.1局就投出4次保送、被敲5安，其中一支還是全壘打，丟掉4分，讓紅襪抓準機會以6:3拿下一勝，終止9連敗。

紅襪此役掛帥的先發投手哈特（Kyle Hart），首局就遇亂流，先是被首名打者敲出二壘安打，又接連保送2名打者形成滿壘，儘管順利拿下1出局，還是被戈塞林（Philip Gosselin）敲安丟1分，之後又遭葛瑞格里歐斯（Didi Gregorius）補一棒高飛犧牲打，開局就導致紅襪落後2分。

不過紅襪打線也抓準艾里耶塔狀況欠佳，第3局由狄佛斯（Rafael Devers）率先敲出2分砲追平。4局下則靠布萊德利（Jackie Bradley Jr.）一記高飛犧牲打讓莫蘭（Mitch Moreland）跑回1分，5局下費城人一壘手霍斯金斯（Rhys Hoskins）發生失誤，紅襪趁機再添1分。雖然費城人7局上再追分，但比賽末段頻頻無攻勢，最終紅襪以6:3打敗費城人，終止連敗成功止血。

連兩天先發的林子偉今日獲4次打擊機會，但皆未敲安。首打席就吞艾里耶塔一次三振，次打席則是擊出雙殺打，第三打席改對上左投摩根（Adam Morgan）一樣難逃三振命運，最後一個打席對波格登（Connor Brogdon）也是以三振作收，包含昨日在內吞了5次三振，打擊率降至0.130。此外在守備方面更是發生2次失誤，第7局傳球失準更直接導致失分，表現不盡理想。

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