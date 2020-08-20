葛蘭基不怕球速下滑 靠控球和變換配球還是強

過去五年來，休士頓太空人資深名投葛蘭基（Zack Greinke）的球速一直在下降，但他好像總是能找到不同的方法去壓制打者。

今年葛蘭基四縫線球的均速僅近88英里，寫下生涯新低水準，此數字在去年是89.9，而五年前則是92.4。球速不斷下降，葛蘭基自然不能像他生涯早期靠優異的球威去壓制打者，因此過去10年來，他換了幾次配球與進攻打者的策略，試圖找到能成功解決打者的方式，而最厲害的是，他還真的每一季都能保持很不錯的投球成績，長年維持穩定性。

攤開大聯盟Statcast的數據資料，可以發現本季葛蘭基與往年的最大不同是，他大幅了提高伸卡球的使用比例，並且收到相當好的成效。伸卡球是葛蘭基從2009到2014年十分倚賴的球種，但自2015年到去年，他減少了伸卡球的使用率，大部分時間都只有10％左右、甚至更低的使用比例。但今年到目前為止五場先發，他所投的416球中有92球都被Statcast歸類為伸卡球，比例高達25.2％，而且這顆伸卡球的被打擊率只有.158、打者揮空率高達48.6％，壓制力十足。（本文所有Statcast的數據截至8月18日止 ）

不過這顆伸卡球過高的壓制力令筆者起了疑心。近年來，伸卡球在大聯盟球界快速退流行、遭受許多投手摒棄，因為伸卡球的被打擊率本來就是各球種中最高的，而且在飛球革命主導的當代大聯盟裡，伸卡球更成為向上揮棒軌跡最適合攻擊的球路，打者對伸卡球的破壞力顯著增加，預期加權上壘率xwOBA（依據擊球品質所運算出的預期性打擊數據，今年聯盟平均為.325）從2015年的.354，上升到去年的.370。

洛磯隊打擊怪物四割男布雷克蒙(右)昨天對葛蘭基(左)3打數1支安打，第一局碰面時還被兩球解決。 美聯社

有鑑於此，很多原本會投伸卡球的投手，都大幅減少伸卡球的使用率，甚至完全不投，轉而提高滑球或卡特球的使用量。在這股浪潮下，葛蘭基的伸卡球是有多麼特別，竟然可以忽然逆勢殺出，表現得那麼優異？

結果筆者發現，其實不是葛蘭基的伸卡球有多特別，而是Statcast的球種分類出了差錯，把葛蘭基過去兩年本來就相當倚重的絕殺變速球，歸類成伸卡球。從畫面上來看，這些被Statcast歸類成伸卡球的球路，事實上是變速球的握法，而且棒球數據公司Pitch Info也把這顆球分類在變速球而非伸卡球，所以更可以確認是Statcast今年在葛蘭基這顆球路的分類上不精確。

此外，從Statcast的追蹤數據來看，葛蘭基這顆被歸類成「伸卡球」的球路，無論是轉速（1673轉）、均速（85.9英里）、壓制力（被打擊率.158），都比較接近他去年的變速球（轉速1780轉、87.4英里、被打擊率.194），且與他去年的伸卡球（轉速2253轉、均速90.4英里、被打擊率.390）之間存有巨大的差異。因此，不管怎麼看，葛蘭基今年這顆被Statcast歸類為「伸卡球」的球種，其實就是他的變速球。Statcast會判斷錯誤的可能原因之一是，葛蘭基今年還有另一個均速不到80英里、速度更慢的「變速球／指叉球」（被Statcast歸類為變速球），這顆較慢的「變速球／指叉球」等同創造了多一種速差，可以令打者更加無所適從。

而也是靠著今年被歸類成伸卡球的絕殺變速球，葛蘭基獲得了近年來的持續成功。從2018年起，葛蘭基在速球之外使用頻率最高的球種，就是這顆變速球，取代了之前滑球的地位。葛蘭基的變速球轉速夠慢（與四縫線速球不同，變速球希望是轉速愈慢愈好，因為如此下墜軌跡會更明顯），而且垂直位移幅度巨大，長期以來都是葛蘭基壓制打者效果最好的球種之一。

葛蘭基不喜歡跟隊友閒聊，他喜歡自己靜靜地看著場上的比賽，可能在思考要如何對付打者。 美聯社

近年他把變速球的地位拉高到主要的第二球路，整體的成績也跟著進步，2018年至今他的防禦率2.99和投手獨立防禦率FIP 3.36，跟生涯前14季的平均（3.40、3.37）比，可說是有過之而無不及；要知道，2018年到現在，葛蘭基的年紀從34歲增長到36歲，而且四縫線球均速也從89.5降到約88英里，面對如此逆勢，這名老將依然能夠投出聯盟A咖先發投手等級的成績，實在令人欽佩，不得不讚許他不斷求新求變的進取心、多變的球路、精準的控球能力。

按照葛蘭基這幾年「優雅老化」（age well）、智取打者而不需靠蠻力的投球趨勢來看，他還有能耐再強個幾年。期待這名個性顯得古怪孤僻、投起球來卻總是讓人賞心悅目的一代名投，接下來在生涯最後階段的發展，仍能為我們帶來許多不凡的故事和鏡頭。