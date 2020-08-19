MLB／不催球速找回自己 達比修有4連勝平生涯最佳

小熊日籍投手達比修有今日對紅雀先發6局挨8安，臨危不亂將失分壓在1分，另送出7次三振，加上隊友哈普（Ian Happ）的陽春砲跟史瓦柏（Kyle Schwarber）2分砲輪流助攻，終場小熊以6:3嚇退紅雀，達比修有則拿下4連勝。

週一剛滿34歲的達比修有狀態依舊高檔，儘管此役4局上小遇亂流，先被高史密特（Paul Goldschmidt）敲安，又挨卡本特（Matt Carpenter）長打，接著投出全場唯一一次保送，造成滿壘危機。

還好達比修有穩住陣腳，包含一次三振在內連抓3個出局數化解滿壘危機。打擊方面隊友也給予支援，哈普3局下陽春砲先馳得點，4局下再由海沃德（Jason Heyward）三壘安打補進一分，以及史瓦柏5局下的2分砲奠定勝基。雖然紅雀8局上再度形成滿壘，但只靠雙殺打拿到1分，無法攻下大局。

達比修有賽後累積4勝1敗，防禦率1.80。若撇除開季首戰對釀酒人敗戰，近4戰防禦率僅1.04，4連勝紀錄也平生涯最佳。如何保持高效，達比修有自有妙計，他透露過去在日本就不是以催速球著名，剛來到美國常被要求提高球速，但這樣的風格自己不習慣。今年夏天跟投手教練哈特維（Tommy Hottovy）積極商討，才將自己調整回更成熟穩重的投球節奏。