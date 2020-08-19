MLB／前田錯失無安打比賽 連隊友都嘆令人心碎

雙城日籍投手前田健太今天對釀酒人，合計用115球投出12次三振，期間連賞對手8K破隊史紀錄，只差3人次就能完成無安打比賽，可惜第九局破功，連隊友都嘆可惜，甚至勝投還被隊友搞砸。

今日前田的紀錄之夜，主投8局，用了大聯盟生涯甚至到本賽季為止最多的115球用球數。雖然用球數多，前田依舊維持高檔投球質量，投出78球好球，全場12次三振。

對於自己轉戰大聯盟，第一次先發投這麼多球，前田坦言：「雖然我之前在日職常常投球數都滿多的，但距離上次這麼做也有段時間了，老實說我有點累。」

儘管有些精疲力盡，前田表現還是沒讓球隊失望，總教練波德利（Rocco Baldelli）大讚：「他完全掌控局面，並向我們展現他在投手丘上能做的所有事。就算身為棒球人，看到這樣的表現還是會讓人有些敬畏。」

最後一局才錯失無安打，甚至勝投也遭後援砸鍋，讓前田一整晚的努力有些美中不足，就連捕手艾維拉（Alex Avila）都說：「我看過很多次無安打比賽都在斷棒安打或類似的打擊之下破功，有時候真的滿令人心碎的，但還是掩蓋不住他今晚的驚人的演出。」

有趣的是，前田賽後才發現自己連續投出8次三振，他還開玩笑表示：「我不知道是8次，要是提前知道一定全力拚第9次。」