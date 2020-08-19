MLB／塔提斯「神」盜壘後 四數據居聯盟第一創紀錄

教士新星塔提斯（Fernando Tatis Jr.）歷經昨日潛規則事件，聽取眾前輩的鼓勵後，今天再戰遊騎兵依舊全力以赴，4局上半6:0領先之際，奮力盜上三壘，累計賽季最多6次盜壘，創下前無古人紀錄。

塔提斯今日面對同樣對手，將上場的爭議拋諸腦後，持續奉獻百分之百的自己。打擊方面5打數2安打，另在首局靠著隊友邁爾斯（Wil Myers）一支全壘打跑回1分。

好戲還在後頭，塔提斯在4局上半，又是6:0大比分領先局面，於二壘策動盜壘，當時主投的右投吉伯特（Ian Gibaut）看到塔提斯啟動，立刻將球傳給三壘手弗瑞茲爾（Todd Frazier），結果塔提斯一個扭身躲開弗瑞茲爾的手套觸殺，並回頭以右手拍三壘壘包，三壘主審初步判定安全上壘。

不過遊騎兵不服判決，弗瑞茲爾及教練皆認為手套有削過塔提斯大腿，因此提出挑戰。在完成review程序後，裁判仍維持原判，確定為安全上壘，塔提斯有驚無險收下賽季第6盜，並列全聯盟最多。

這次上壘，不只讓塔提斯暫時成為本季最會盜壘的男人，也讓他在全壘打、打點、得分跟盜壘數據都位居聯盟之冠。這項成就自1920年聯盟成立打點這項數據以來，便沒有任何球員辦到過。只要塔提斯持續維持快腿及高檔的打擊表現，將很有機會成為聯盟第一人。

對於子弟兵難出其右的表現，教士總教練丁格勒（Jayce Tingler）欣慰表示：「他是名超級、超級、超級有才華的球員。我相當讚賞他的職業道德跟至今所做的事。他還不斷在成長。」