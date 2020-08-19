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MLB／光芒打者做足功課 洋基田中挨打丟6分吞敗
洋基近況火燙，在今日對戰光芒前打出6連勝，今日派出田中將大先發想要再下一城，結果田中意外只投4局就挨2轟，丟6分退場，洋基以3:6敗北無緣7連勝。
田中前兩局上演三上三下，進入第3局風雲變色，首名打者筒香嘉智敲出內野滾地出局後，後續4名打者輪番棒打田中，先是基爾邁爾（Kevin Kiermaier）三壘安打攻佔得點圈，接棒的培瑞茲（Michael Perez）一壘安打回光芒第1分；下一棒米道斯（Austin Meadows）再敲安上一壘，此時輪到打擊手感好到不行的勞爾（Brandon Lowe），只看了2球便咬中四縫線速球，將球掃向中外野外，一口氣灌進3分成為重擊。
田中第五局遭米道斯開轟後被換下場，總計僅投4局，被敲8支安打，6失分中有5分自責分，防禦率上升至4.60。事實上光芒今天打者對田中做足功課，根據大聯盟數據，田中今天71球當中，有10球被扎實擊中，意味有10球擊球初速達95英里（約153公里），是生涯新高。儘管基也從光芒王牌史奈爾手中打回3分，但失分過多，終場3:6輸給光芒、中斷6連勝。
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