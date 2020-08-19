MLB／今日戰績表 道奇壓水手拉出7連勝
MLB今日戰績表
洛磯 1:2 (11局) 太空人
巨人 8:2天使
教士 6:4 遊騎兵
運動家 1:10 響尾蛇
光芒 6:3 洋基
印地安人 6:3(10局) 海盜
國民 6:5 勇士
水手 1:2 道奇
大都會 8:3 馬林魚
費城人 13:6 紅襪
藍鳥 8:7(10局) 金鶯
紅人 皇家
老虎 4:10 白襪
釀酒人 3:4(12局) 雙城
紅雀 3:6 小熊
MLB明日賽程
01:05 藍鳥 vs. 金鶯
01:35 費城人 vs. 紅襪
02:20 紅雀 vs. 小熊
05:20 小熊 vs. 紅雀
07:00 國民 vs. 勇士
07:05 光芒 vs. 洋基(FOX體育1、3台)
07:05 印地安人 vs. 海盜
07:10 大都會 vs. 馬林魚
08:05 紅人 vs. 皇家
08:10 老虎 vs. 白襪
08:10 釀酒人 vs. 雙城
08:40 太空人 vs. 洛磯
09:10 遊騎兵 vs. 教士
09:40 響尾蛇 vs. 運動家
09:40 道奇 vs. 水手
09:45 天使vs. 巨人(FOX體育2、3台)
(疫情因素，比賽隨時會有更動)
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