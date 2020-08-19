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MLB／林子偉先發0安吞2K 紅襪遭逆轉吞9連敗
波士頓紅襪台灣好手林子偉今天先發打第8棒，擔任中外野手，不過4打數沒有敲出安打，吞下2次三振，紅襪則遭費城人猛攻逆轉，最終以6比13落敗，苦吞9連敗。
林子偉今天先發打第8棒，擔任中外野手，2局下及4局下都遭到三振，6局下擊出三壘飛球出局，8局下擊出左外野飛球出局。總計林子偉4打數沒有敲出安打，目前打擊率下降至1成58。
紅襪1局下就攻下1分，3局下再靠著維杜格（AlexVerdugo）、德佛斯（RaFael Devers）、馬丁尼茲（J.D. Martinez）接連3棒敲出二壘安打，取得3比0領先。不過費城人4、5局各得1分，其中第5局霍斯金斯（Rhys Hoskins）敲出陽春全壘打，僅剩1分落後。
費城人6局上更是發動一輪猛攻，戈瑟蘭（PhilGosselin）、奎恩（Roman Quinn）、麥卡臣（AndrewMcCutchen）接連敲安打，攻下3分超前，哈波（BryceHarper）再轟3分砲，之後葛雷戈里斯（DidiGregorius）補上1打點安打，這局攻下7分，反倒以9比4領先。
費城人的戈瑟蘭7局上敲陽春砲之後，8局上布魯斯（Jay Bruce）再轟3分全壘打，終場費城人就以13比6擊敗紅襪。
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