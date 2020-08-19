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MLB／前田8連K破隊史 第九局無安打才破功勝投還飛了

聯合新聞網 / 綜合報導
前田健太被破無安打後，失望的退場，沒想到後援投手砸鍋連勝投也沒了。 路透社
前田健太被破無安打後，失望的退場，沒想到後援投手砸鍋連勝投也沒了。 路透社

日籍投手前田健太落腳雙城如魚得水，近4場先發皆繳好投，今天對釀酒人把表現提升至另一個檔次，全場狂催12次三振，更一度連賞對手8K打破隊史紀錄，直到第九局無安打才破功，無緣成為史上首位在大聯盟、日職都締造無安打比賽的日本投手；但更悲情的是退場後連勝投都被隊友搞砸！

前田健太從第3局開始他的8連K好戲，一人出局輪到第9棒打者索加德，經過4球纏鬥，於第5球讓打者揮棒落空，後續4、5局打者也都拿他沒輒，包含強打葉力奇（Christian Yelich）在1好3壞優勢下，最終也難逃三振命運。

前田健太連8K打破馬里特（Jim Merritt）跟李瑞安諾（Francisco Liriano）兩人共同保持的連7K紀錄，成為隊史連續最多三振投手，且差一顆好球就能追平美聯紀錄，第6局首名打者烏力亞斯（Luis Urías）在2好球後敲出滾地球刺殺，才中斷前田紀錄。

絕好調的前田健太前8局都維持無安打局面，只差3個出局數就能締造紀錄，但九局上再度對上索加德，第2球就被掃出中右外野方向安打，無安打比賽破功，失望退場後，牛棚也未能守成，後援投手羅傑斯（Taylor Rogers）砸鍋、被釀酒人以3:3追平，前田連勝投也飛了，為好表現留下一些遺憾。

還好雙城最終仍笑著離開球場，兩隊進行突破僵局制延長賽，雙城在12局下半靠著普蘭柯的再見內野安打，以4：3氣走釀酒人。

前田健太 雙城

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