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MLB／三壘手變右外野手！ 馬恰多神接殺隊友喊不可思議
三壘手變右外野手接殺飛球，教士馬恰多上演超神接殺，成為開季至今最佳美技，甚至是年度最佳美技候選！
教士今日再戰遊騎兵，陣中強打馬恰多（Manny Machado）今日靠著精彩守備博得鎂光燈鏡頭，從內野飛奔至外野接殺飛球，寫下內野手接過最遠的高飛球，讓隊友都忍不住驚呼「難以置信」。而教士靠著邁爾斯首局的滿貫砲奠定勝基，終場以6：4擊敗遊騎兵。
此役2局下半、無人出局，遊騎兵輪到強棒賈羅（Joey Gallo）打擊，教士針對他進行防守佈陣，1壞球後賈羅打向右外野深遠飛球，移防至二壘後方的三壘手馬恰多、右外野手邁爾斯（Wil Myers）均立刻拔腿飛奔，眼看球就要在右外野邊線落地，突然見馬恰多加足馬力竄出，在靠近右外野看台牆邊將背對球接殺。
馬恰多此次守備還蓋範圍之廣，從起步開始到將球接殺，短時間就跑了100英尺（約30公尺），並成功接殺距離本壘282英尺（約86公尺）的飛球，為2015年大聯盟建立該數據以來，內野手接過最遠的高飛球。
前一個紀錄保持人剛好也姓馬恰多，為效力老虎時期的二壘手迪克森・馬恰多（Dixon Machado）所創下的248英尺（約76公尺）紀錄。
跟馬恰多追逐同一顆球的邁爾斯，看到隊友接下難度相當高的飛球，賽後直呼：「老兄，有夠難以置信欸！觀賞性十足。我當時因為防守佈陣站在中右外有，他則是偏右外野。他整個鎖定了那顆球，表現令人印象深刻。」
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