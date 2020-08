MLB／塔提斯破壞棒球潛規則？ 眾前輩力挺：他不該道歉

教士新星塔提斯(Fernando Tatis Jr.)昨日對遊騎兵在10:3大比分領先,同時0好3壞球數絕對領先下仍揮棒,擊出一記滿貫砲,此舉讓遊騎兵總教練伍華德(Chris Woodward)深感不滿,認為破壞棒球界的潛規則;塔提斯賽後則表示歉意。然而,今日多名前輩站出來聲援塔提斯,「他唯一做錯的事就是不該道歉」。

昨天教士對遊騎兵一役,8局上教士領先7分仍有攻勢,輪到塔提斯打擊時形成滿壘,就聯盟的潛規則,在比賽後段分差過大時,領先方通常不會再積極進攻,而教士三壘教練霍夫曼(Glenn Hoffman)確實有打暗號給塔提斯,要他多等一顆球,只可惜塔提斯並沒有看到暗號,仍在3壞球的情況下積極出棒敲出滿貫全壘打。

本應是全力以赴的表現,卻激怒了遊騎兵教頭伍華德:「我知道潛規則一直被挑戰。但,對,我就是不喜歡。他們在8局上已經領先7分,根本不是個在三壞揮棒的好時機。不過我還是要鄭重聲明,潛規則一直遭受挑戰,我不喜歡不代表他做的事不對,只能說我們基本上滿不爽的。」

遊騎兵的不滿導致接棒的馬恰多(Manny Machado)成了出氣筒,遭換上場的投手吉伯特(Ian Gibaut)投了一顆近身球引發爭議。吉伯特踰矩的行為,今天遭聯盟分別禁賽3場,教頭伍華德也連帶遭禁賽1場,而吉伯特決定上訴,教頭則在今天執行罰則。

事實上塔提斯賽後也表達歉意,認為是自己的疏忽,「我從小是在球場長大的,知道很多潛規則,這次是我沒注意到(教練暗號),下次我會多等一顆球的」。

對於塔提斯引起的潛規則論戰,今天有不少前輩站出來力挺塔蒂斯,認為他並沒有錯,甚至不應該道歉。印地安人外野手迪謝茲(Delino DeShields Jr.)就回憶起2016年父親節對上太空人,被對方王牌投手韋蘭德(Justin Verlander)狂賞雙位數三振,輪到和自己對決時,韋蘭德也沒在客氣,雙方纏鬥到滿球數後,韋蘭德硬是以一記滑球把自己搞定。對此他強調,只要有機會就要抓緊,能開轟就開轟,能解決打者也不要手軟。

I remember facing @JustinVerlander on Father’s Day in 2016 and we were getting stomped. JV had like 12 or 13 K’s going into the 7th and I was his last batter of the day. Worked into a 3-2 count and my man diced me up with slider down by 8. — Delino DeShields (@LinoDeShields) August 18, 2020

紅人投手鮑爾(Trevor Bauer)也鼓勵塔蒂斯繼續這麼做,不要因為別人的說法而改變自己的比賽內容。另外,諸如前太空人奪冠班底麥克休(Collin McHugh)、前白襪教頭吉恩(Ozzie Guillen)、名人堂成員班奇(Johnny Bench)等人都站在塔提斯這邊。光芒投手波許(Colin Poche)更狠狠吐槽固守潛規則的人,表示:「要3壞還不被敲滿貫,就給我投好一點啊!」

Hey @tatis_jr listen up:



1) Keep swinging 3-0 if you want to, no matter what the game situation is

2) Keep hitting homers, no matter what the situation is

3) Keep bringing energy and flash to baseball and making it fun

4) The only thing you did wrong was apologize. Stop that. — Trevor Bauer (@BauerOutage) August 18, 2020

Swinging in a 3-0 count should not be against any rules, no matter the score.



Before a game I would always look to see what % a guy swings 3-0. If it’s over 20%, it means I can’t just groove one.



The guys who will never “give you a pitch” at the plate are the toughest AB’s. — Collin McHugh (@Collin_McHugh) August 18, 2020

Baseball now is weard TATIS go for MVP u no want players swing 3- 0 get better pitchers what is going on whit the game? Yes cause Tati was the guy ? Crazy the flip bat they talk trash they do worst stuff than that no one say crap please omg — Ozzie Guillen (@OzzieGuillen) August 18, 2020