快訊

誠品下半年再關3店！中壢SOGO、北車、東湖店陸續熄燈

共享經濟夢碎？陸獨角獸ofo人去樓空 欠債數十億

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／塔提斯破壞棒球潛規則？ 眾前輩力挺：他不該道歉

聯合新聞網 / 綜合報導
塔蒂斯對遊騎兵敲滿貫砲引發潛規則爭議，獲大批前輩力挺。 美聯社
塔蒂斯對遊騎兵敲滿貫砲引發潛規則爭議，獲大批前輩力挺。 美聯社

教士新星塔提斯（Fernando Tatis Jr.）昨日對遊騎兵在10:3大比分領先，同時0好3壞球數絕對領先下仍揮棒，擊出一記滿貫砲，此舉讓遊騎兵總教練伍華德（Chris Woodward）深感不滿，認為破壞棒球界的潛規則；塔提斯賽後則表示歉意。然而，今日多名前輩站出來聲援塔提斯，「他唯一做錯的事就是不該道歉」。

昨天教士對遊騎兵一役，8局上教士領先7分仍有攻勢，輪到塔提斯打擊時形成滿壘，就聯盟的潛規則，在比賽後段分差過大時，領先方通常不會再積極進攻，而教士三壘教練霍夫曼（Glenn Hoffman）確實有打暗號給塔提斯，要他多等一顆球，只可惜塔提斯並沒有看到暗號，仍在3壞球的情況下積極出棒敲出滿貫全壘打。

本應是全力以赴的表現，卻激怒了遊騎兵教頭伍華德：「我知道潛規則一直被挑戰。但，對，我就是不喜歡。他們在8局上已經領先7分，根本不是個在三壞揮棒的好時機。不過我還是要鄭重聲明，潛規則一直遭受挑戰，我不喜歡不代表他做的事不對，只能說我們基本上滿不爽的。」

遊騎兵的不滿導致接棒的馬恰多（Manny Machado）成了出氣筒，遭換上場的投手吉伯特（Ian Gibaut）投了一顆近身球引發爭議。吉伯特踰矩的行為，今天遭聯盟分別禁賽3場，教頭伍華德也連帶遭禁賽1場，而吉伯特決定上訴，教頭則在今天執行罰則。

事實上塔提斯賽後也表達歉意，認為是自己的疏忽，「我從小是在球場長大的，知道很多潛規則，這次是我沒注意到(教練暗號)，下次我會多等一顆球的」。

對於塔提斯引起的潛規則論戰，今天有不少前輩站出來力挺塔蒂斯，認為他並沒有錯，甚至不應該道歉。印地安人外野手迪謝茲（Delino DeShields Jr.）就回憶起2016年父親節對上太空人，被對方王牌投手韋蘭德（Justin Verlander）狂賞雙位數三振，輪到和自己對決時，韋蘭德也沒在客氣，雙方纏鬥到滿球數後，韋蘭德硬是以一記滑球把自己搞定。對此他強調，只要有機會就要抓緊，能開轟就開轟，能解決打者也不要手軟。

紅人投手鮑爾（Trevor Bauer）也鼓勵塔蒂斯繼續這麼做，不要因為別人的說法而改變自己的比賽內容。另外，諸如前太空人奪冠班底麥克休（Collin McHugh）、前白襪教頭吉恩（Ozzie Guillen）、名人堂成員班奇（Johnny Bench）等人都站在塔提斯這邊。光芒投手波許（Colin Poche）更狠狠吐槽固守潛規則的人，表示：「要3壞還不被敲滿貫，就給我投好一點啊！」

太空人 父親節 鮑爾

相關新聞

MLB／塔提斯破壞棒球潛規則？ 眾前輩力挺：他不該道歉

教士新星塔提斯（Fernando Tatis Jr.）昨日對遊騎兵在10:3大比分領先，同時0好3壞球數絕對領先下仍揮棒，擊出一記滿貫砲，此舉讓遊騎兵總教練伍華德（Chris Woodward）深感不

MLB／貧打、投痛、缺人 紅襪8連敗美聯墊底

連續2個系列賽慘遭同區隊伍橫掃、苦吞8連敗，MLB傳統強隊紅襪究竟怎麼了？旅美好手林子偉所效力的紅襪，在寫下隊史最糟的開季勝率後，18日仍以3：6不敵宿敵洋基，戰績6勝17敗在美聯墊底。先發投手群合計

MLB／今日戰績表 教士塔提斯雙響、11轟暫居聯盟全壘打王

MLB今日戰績表 紅雀 3:1 小熊 藍鳥 7:2 金鶯 紅襪 3:6 洋基 國民 6:7 勇士 大都會 11:4 馬林魚 老虎 2:7 白襪 皇家 1:4 雙城 小熊 5:4 紅雀(

MLB／禁球員比賽中使用影片室 疫情下回歸老派玩法

美國職棒大聯盟為了防疫，禁止球員在比賽中使用影片室，改掉了近年球員普遍習慣的調整方式，回歸到老派的棒球玩法，也是疫情下另...

MLB／正面對決同場開轟 席格兄弟寫紀錄

西雅圖水手隊32歲的大席格（Kyle Seager）今天和小6歲的弟弟席格（Corey Seager）正面對壘，最終弟弟...

MLB／查普曼本季初登板守勝 洋基4連戰橫掃紅襪

美國職棒大聯盟「基襪大戰」本季成為一面倒屠殺，紐約洋基17日4度開轟，瓦伊特雙響砲助陣，終場以6比3擊敗波士頓紅襪隊，4...

MLB／傷不停！ 洋基「怪力男」對自己失望

去年因傷只打18場，洋基隊「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）本季又遇左大腿拉傷，得缺席3到4周，讓他...

MLB／2投手違反防疫規範 燒出印地安人內鬨

印地安人投手普里塞克（Zach Plesac）和克里文格（Mike Clevinger）違反大聯盟防疫規範，延燒出的茶壺...

工具人也有春天 張育成、林子偉稱職演出搶位置

在疫情蔓延的2020年球季，除了不安定因素外，好消息是兩位台灣旅美的棒球小將林子偉、張育成，雙雙登入開季30人名單。這也是第一次，大聯盟出現兩位台灣野手，他們都是以「工具人」角色佔據一席之地。

MLB／史上最悲情 紅雀菜投初登板 連挨4轟

本該是人生中值得紀念的一天，紅雀隊新秀拉米瑞茲的生涯初登板，卻成為噩夢一般的回憶，昨天面對白襪隊登板中繼，連四打席挨轟，...

前兩次奪冠都大爆冷門 恐怖馬林魚又來了嗎？

「為什麼馬林魚戰績暫居國聯東區第一？」「因為他們少了陳偉殷。」這雖然只是一句玩笑話，但這隻被視為國聯東區甚至是全大聯盟陣容最爛的球隊的確在季初打出一波六連勝——而且全部在客場。更神奇的是，由於多達18

普荷斯難圓700轟美夢 現役球員誰最可能達標？

大聯盟超過百餘年的歷史中，只有三名球員的生涯全壘打數超過700支，他們分別是邦茲（Barry Bonds，762支）、阿倫（Hank Aaron，755支）、魯斯（Babe Ruth，714支）。自從

熱門新聞

日職／終於等到了！ 王柏融確定回歸火腿一軍

NBA／唐西奇砍42分創紀錄 喬治：未來是他的

NBA／佛西維奇領軍飆35分 魔術首戰爆冷擒公鹿

NBA／波爾辛吉斯吞2T被趕出場 對手快艇也不認同

最強老八來襲 紫金軍團能否抵擋殺神里拉德？

NBA／數據比肩三巨星 范弗利特：感覺怎麼投都會進

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。