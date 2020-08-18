MLB／貧打、投痛、缺人 紅襪8連敗美聯墊底

連續2個系列賽慘遭同區隊伍橫掃、苦吞8連敗，MLB傳統強隊紅襪究竟怎麼了？旅美好手林子偉所效力的紅襪，在寫下隊史最糟的開季勝率後，18日仍以3：6不敵宿敵洋基，戰績6勝17敗在美聯墊底。先發投手群合計慘淡的7.13自責分率是主因，由於缺少去開刀的王牌塞爾、感染疫情的羅里格茲，紅襪僅剩2名大聯盟等級的先發，投手群捉襟見肘，難以要求好成績。

紅襪美聯墊底

紅襪本季開季後成績淒慘，今日賽前僅6勝16敗，團隊投手自責分率（ERA）達6.03，是全聯盟唯一破6的隊伍，而先發投手群的成績更是「核炸」，總計3勝13敗、ERA狂飆到7.13，僅優於先發更糟的老虎隊，紅襪的戰績早已寫下隊史開季以來最慘的勝率，目前在美聯穩坐墊底，難以想像2年前他們是聯盟冠軍。

而18日賽前已經是7連敗的紅襪，極欲避免被橫掃，根據波士頓《當地媒體》報導，他們18日雖然推上正牌先發投手佩雷茲，但仍難以止敗，佩雷茲也慘遭洋基打線早早KO，主投3局就丟3分，最終球隊以3：6落敗，寫下連2個系列賽都被同區球隊橫掃（光芒、洋基），苦吞8連敗。

貧打、投痛、缺人

《CBS波士頓報》提到，紅襪常因先發投手一開始就被打爆，球賽前期就陷入落後，而先發投手群無力更與人數不足有關，他們表定的王牌先發塞爾要開TJ手術、去年團隊勝投王E羅確診，季初還把曾奪賽揚獎的普萊斯送到道奇隊，讓紅襪僅存的合格先發投手剩伊瓦迪和佩雷茲，投手群捉襟見肘的情況下，成績可能繼續探底。

該報更擔憂，紅襪連打擊也出問題，強打群有半數還處於「迷航狀態」，全明星等級的馬丁尼茲打擊率不到2成4，去年繳出超過3成打擊率、32轟的年輕強打狄佛斯本季攻擊指數僅0.56、打擊率還不到2成，固定先發的外野手小布萊德利攻擊指數也只有0.581。

呈現貧打、弱守的殘陣紅襪隊，戰績難有起色，讓高層更不可能在交易期添購先發投手，畢竟球隊現在的問題不是1、2個先發投手就能解決的，若球迷不願看到紅襪繼續探底破隊史紀錄的勝率，只能祈禱僅剩的先發投手們能好好撐著，否則會出現更多「牛棚選手」先發吃局數，比賽更加淒慘。

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