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MLB／今日戰績表 教士塔提斯雙響、11轟暫居聯盟全壘打王
MLB今日戰績表
紅雀 3:1 小熊
藍鳥 7:2 金鶯
紅襪 3:6 洋基
國民 6:7 勇士
大都會 11:4 馬林魚
老虎 2:7 白襪
皇家 1:4 雙城
小熊 5:4 紅雀(雙重賽)
教士 14:4 遊騎兵
洛磯 1:2 太空人
運動家 3:4 響尾蛇
巨人 6:7 天使
水手 9:11 道奇
MLB明日賽程
03:10 洛磯 vs. 太空人
04:05 教士 vs. 遊騎兵
04:10 巨人 vs. 天使
06:10 運動家 vs. 響尾蛇
07:05 光芒 vs. 洋基
07:05 印地安人 vs. 海盜
07:10 國民 vs. 勇士
07:10 水手 vs. 道奇
07:10 大都會 vs. 馬林魚
07:30 費城人 vs. 紅襪
07:35 藍鳥 vs. 金鶯
08:05 紅人 vs. 皇家
08:10 老虎 vs. 白襪
08:10 釀酒人 vs. 雙城
08:15 紅雀 vs. 小熊 (FOX體育1、3台)
(疫情因素，比賽隨時會有更動)
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