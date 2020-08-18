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MLB／今日戰績表 教士塔提斯雙響、11轟暫居聯盟全壘打王

聯合新聞網 / 整理
教士塔提斯單場雙響，包含滿貫砲在內打回7分打點，11轟暫居聯盟全壘打王，越來越有聯盟未來第一游擊手的樣子了！ 路透社
教士塔提斯單場雙響，包含滿貫砲在內打回7分打點，11轟暫居聯盟全壘打王，越來越有聯盟未來第一游擊手的樣子了！ 路透社

MLB今日戰績表

紅雀 3:1 小熊

藍鳥 7:2 金鶯

紅襪 3:6 洋基

國民 6:7 勇士

大都會 11:4 馬林魚

老虎 2:7 白襪

皇家 1:4 雙城

小熊 5:4 紅雀(雙重賽)

教士 14:4 遊騎兵

洛磯 1:2 太空人

運動家 3:4 響尾蛇

巨人 6:7 天使

水手 9:11 道奇

MLB明日賽程

03:10 洛磯 vs. 太空人

04:05 教士 vs. 遊騎兵

04:10 巨人 vs. 天使

06:10 運動家 vs. 響尾蛇

07:05 光芒 vs. 洋基

07:05 印地安人 vs. 海盜

07:10 國民 vs. 勇士

07:10 水手 vs. 道奇

07:10 大都會 vs. 馬林魚

07:30 費城人 vs. 紅襪

07:35 藍鳥 vs. 金鶯

08:05 紅人 vs. 皇家

08:10 老虎 vs. 白襪

08:10 釀酒人 vs. 雙城

08:15 紅雀 vs. 小熊 (FOX體育1、3台)

(疫情因素，比賽隨時會有更動)

球隊戰績表

太空人 疫情 民視 體育

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