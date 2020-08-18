MLB／正面對決同場開轟 席格兄弟寫紀錄

西雅圖水手隊32歲的大席格（Kyle Seager）今天和小6歲的弟弟席格（Corey Seager）正面對壘，最終弟弟所屬的道奇隊以11：9迎接6連勝，不過席格兄弟檔都是勝家，兩人同場都擊出全壘打，成為2001年後首度同場開轟的兄弟檔。

上一次有兄弟同場開砲已要回溯到2001年，由菲利浦（Felipe Crespo）和凱薩（Cesar Crespo）這對柯雷斯波兄弟締造；今天席格兄弟揮出屬於兩人的回憶，席格4打數2安打進帳3打點，哥哥也繳出3安打好表現，儘管賽事是閉門舉行，家人無法同場見證，對兩人意義不減。

這場是由弟弟率先開轟，他2局下先扛出3分砲，哥哥則是3局下馬上回敬陽春砲，已在大聯盟10個球季的大席格笑說，每個人都會樂意在現場，可惜受新冠肺炎疫情無法成行，「沒能有原本該有的開趴感覺。」

席格兄弟過去只在亞歷桑那州鳳凰城做為集訓基地的仙人掌聯盟（Cactus League）交手過，兄弟倆首度的大聯盟碰頭原本2018年，但席格因動手肘和髖部手術而告吹。

「我沒想太多，直到我重回賽場，然後我了解，我毀掉那次機會。」席格說完，哥哥搞笑回應說：「他只是在找躲避我的方式。」

大席格也說，今天對雙親肯定是難過的一天，不能親眼見證兄弟兩碰頭，但另方面來說，至少還能透過電視觀戰，弟弟笑說：「很幸運他們今天只需要用一台電視就好，所以他們可能會很開心，不用再一直轉台。」