MLB／查普曼本季初登板守勝 洋基4連戰橫掃紅襪

美國職棒大聯盟「基襪大戰」本季成為一面倒屠殺，紐約洋基17日4度開轟，沃特（Luke Voit）雙響砲助陣，加上終結者查普曼本季初登板穩穩守成，終場以6比3擊敗波士頓紅襪隊，4連戰橫掃，美聯墊底的紅襪苦吞8連敗。

效力紅襪的林子偉此役依舊未上陣，作客紐約這4場比賽全數坐板凳。

洋基2局下率先發動攻勢，希克斯（Aaron Hicks）在兩人出局後揮出二壘安打，送回靠觸身球上壘的韋德（Tyler Wade）。沃特隨後揮出中外野方向全壘打，洋基3比0領先。

紅襪4局上反攻，兩人出局後靠連3支短程安打追回一分，比賽隨即因雨暫停近一個半小時。比賽恢復進行後，紅襪靠四壞保送進占滿壘，但佛杜戈（Alex Verdugo）遭三振，斷送大好追分機會。

洋基4局下乘勝追擊，艾斯特拉達（Thairo Estrada）揮出陽春砲，瓦伊特5局下補上一發陽春砲，洋基領先擴大到4分。

佛杜戈6局上將功折罪，在兩人出局、得點圈有人時揮出二壘安打，助紅襪再追一分。但希克斯7局下以陽春砲在紅襪傷口上撒鹽，雙方維持4分差距。洋基9局上派出季前罹患2019冠狀病毒疾病而缺陣的查普曼（Aroldis Chapman）關門。

查普曼本季初登板，解決佛杜戈後，分別遭培拉薩（Jose Peraza）、阿勞茲（Jonathan Arauz）擊出三壘安打與二壘安打，失掉一分，隨後穩住陣腳，以連兩次三振結束比賽。

洋基拿紅襪進補，拉出6連勝，本季主場依舊不敗，戰績持續在美國聯盟東區領先。兩隊過去16次交手，洋基取得15勝，跨季對戰10連勝。紅襪氣勢陷入谷底，苦吞8連敗後持續在美聯墊底。