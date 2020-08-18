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MLB／禁球員比賽中使用影片室 疫情下回歸老派玩法

中央社 / 洛杉磯17日專電
美國職棒大聯盟為了防疫，禁止球員在比賽中使用影片室，球員得回歸基本功。圖為大聯盟官方review室。 美聯社
美國職棒大聯盟為了防疫，禁止球員在比賽中使用影片室，球員得回歸基本功。圖為大聯盟官方review室。 美聯社

美國職棒大聯盟為了防疫，禁止球員在比賽中使用影片室，改掉了近年球員普遍習慣的調整方式，回歸到老派的棒球玩法，也是疫情下另一特殊情形。

球隊影片室是由幾台電腦與螢幕組成的工作站，設置在場邊休息區與室內更衣室之間的通道。

影片室一方面供職員掌握比賽狀況，需要挑戰判決時，用電話通報教練；一方面供球員觀看重播，掌握主審好球帶，讓打者調整揮棒、幫投手瞭解球路、位移如何。

去年季後，休士頓太空人隊爆發的醜聞，就是利用影片室設備，偷取並破解對方暗號，再用敲打垃圾桶的方式傳達給場上。今年球季開打前，影片室的存廢引發討論。

隨著2019冠狀病毒疾病爆發，大聯盟7月底關門比賽，為了符合防疫原則，順勢要求各隊禁止球員使用影片室。

對於棒球這項超過百年歷史的運動而言，新科技影響力比外界想像更深。疫情之前，球員在比賽進行中使用影片室調整狀況，非常普遍。

波士頓紅襪外野手馬丁尼茲（J.D. Martinez）對「運動畫刊」（Sports Illustrated）表示：「撤掉這個配置，會讓比賽退步30年…一般人不知道，新世代球員靠著科技與分析方法來改善揮棒。」

「洛杉磯時報」（Los Angeles Times）報導，道奇工具人赫南德茲（Enrique Hernandez）夏訓的時候說，比賽中不能用影片室，感覺「一切回歸基本功，回到老派棒球比賽」。

道奇內野手席格（Corey Seager）贊成使用影片室，在主場比賽的時候，他花很多時間待在影片室。

席格說：「不管狀況好或壞，影響都很大。你會想看投球的位置和角度，用來比較肉眼看起來的位置跟實際上的位置，就算在好球帶內，有時候還是會混淆。」

為了防疫，禁止球員使用影片室，但影片仍是各隊重要的情蒐工具，球員下了球場之後，都會收到下一場比賽對方投手影片、自己過去打席的影片供研究。

道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）贊成關閉影片室，認為可以讓球員待在休息區內親自觀看比賽，而不是跑到室內看影片。

道奇 棒球 大聯盟

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