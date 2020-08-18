MLB／傷不停！ 洋基「怪力男」對自己失望

去年因傷只打18場，洋基隊「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）本季又遇左大腿拉傷，得缺席3到4周，讓他直言「對自己很失望」。

史丹頓第一個洋基球季出賽158場比賽，轟出38發全壘打、進帳100打點，但上季就因肩膀、膝蓋、二頭肌和四頭肌傷勢，整季只出賽18場；本季他春訓時就曾成為傷兵，回歸迎接賽季後卻在上周再因跑壘拉傷，又回到傷兵名單。

今天接受賽前視訊訪問，史丹頓坦言心情並不好受，「言語很難真的形容我的失望，但我不能繼續沉浸於此，必須看看眼前，賽季仍在進行，之後還有季後賽。」他也提到，儘管又因傷無法上陣，這次至少有樂觀點，還能期待早日回歸。

史丹頓透露，目前已經開始做一些重量訓練，但還沒恢復基本的棒球訓練，「很難熬，誠實的說，這是我生活的一部分，很難去相信。」不過他也正向說，現階段能做的就是持續復健、保持積極心態，「聽起來可能是老掉牙，不過態度消極對任何事不會有益處。」

洋基近期傷兵不少，除史丹頓，「法官」賈吉（Aaron Judge）因小腿拉傷進入10天傷兵名單，美聯打擊王勒梅修（DJ LeMahieu）也因左手拇指扭傷暫時休兵，不過洋基已拉出一波5連勝，和紅襪的系列賽最終戰也先馳得點，有機會完成4戰橫掃。