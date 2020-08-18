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MLB／2投手違反防疫規範 燒出印地安人內鬨

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
印地安人傳茶壺風暴，有球員表示若是球團再把違規的兩投手放進輪值名單，就要退出今年賽季。 美聯社
印地安人傳茶壺風暴，有球員表示若是球團再把違規的兩投手放進輪值名單，就要退出今年賽季。 美聯社

印地安人投手普里塞克（Zach Plesac）和克里文格（Mike Clevinger）違反大聯盟防疫規範，延燒出的茶壺裡風暴還沒結束，印地安人已經有球員透露，球團若是再把兩人放進輪值名單，就要退出今年賽季。

印地安人上周末進行閉門會議，根據美國《ESPN》接獲的消息，有些球員接受兩人的道歉，但也有人仍不諒解，39歲的左投裴瑞茲（Oliver Perez）已經表態「有他們就沒有我」，若是普里塞克和克里文格回到輪值表，就會會選擇結束賽季，球隊當家游擊手林多（Francisco Lindor）也有類似想法。

普里塞克和克里文格美國時間8月7日離開球隊下榻飯店，朋友外出聚會，事後還不知悔改，普里塞克在個人社群發表影片，抱怨媒體將他描寫成糟糕的隊友。

老虎隊進行的系列賽前，印地安人進行閉門會議，但彼此的信任度已經破壞，投手普勒科（Adam Plutko）直言兩人犯錯後仍對隊友們說謊，是對球團的重傷害。

最終球團選擇將兩名犯錯球員移出登錄名單，下放至訓練基地，如此決定就系列賽結果似乎沒有太大影響，印地安人3戰橫掃老虎，不過兩人下一步仍可能牽動其他球員。

印地安人 老虎 大聯盟

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