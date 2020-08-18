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MLB／史上最悲情 紅雀菜投初登板 連挨4轟

聯合報 / 記者陳宛晶／綜合報導
紅雀隊新秀拉米瑞茲（右）大聯盟生涯初登板，被連敲四轟，在史上留名。（法新社）
紅雀隊新秀拉米瑞茲（右）大聯盟生涯初登板，被連敲四轟，在史上留名。（法新社）

本該是人生中值得紀念的一天，紅雀隊新秀拉米瑞茲的生涯初登板，卻成為噩夢一般的回憶，昨天面對白襪隊登板中繼，連四打席挨轟，十四球內狂失六分，紅雀終場以二比七吞敗。

紅雀日前爆發新冠肺炎群聚感染，停賽十六天後復工，為了補齊九名確診球員留下的空缺，從訓練基地叫上多名球員，昨天比賽有四人是生涯首度在大聯盟出賽。

拉米瑞茲的初登板慘烈，五局接手先飆出三振，隨後在二、三壘有人時，被孟卡達敲出三分砲，接下來面對葛蘭多、阿布瑞尤和希曼尼茲，都被敲全壘打，初登板連四打席挨轟，拉米瑞茲是史上第一人。

這是大聯盟史上第十次連四打席全壘打，而拉米瑞茲成為史上第二位在初登板挨四轟的後援投手，另一人為一九九○年四月卅日印地安人投手蕭爾，但他當時中繼投五點一局，而拉米瑞茲只撐○點二局。

見證這場史上最慘烈的初登板，紅雀先發投手哈森表示，他能體會拉米瑞茲的感受，「但你唯一能做的事，就是從中學習，我認為他下一場出賽會沒事的。」

紅雀總教練席爾特誇讚這名新秀，「我們在春訓喜歡他的原因之一，就是他不怕正面對決，他在大聯盟初登板遭遇震撼教育，這不是壞事，我有十足信心他可以走出來，當機會再來，依然保持積極。」

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