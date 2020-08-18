工具人也有春天 張育成、林子偉稱職演出搶位置

在疫情蔓延的2020年球季，除了不安定因素外，好消息是兩位台灣旅美的棒球小將林子偉、張育成，雙雙登入開季30人名單。這也是第一次，大聯盟出現兩位台灣野手，他們都是以「工具人」角色佔據一席之地。

媳婦熬成婆的張育成，是首度迎來大聯盟開季，球團原本規劃他仍會在Triple-A養成，但夏訓期間爆炸性的長打火力，為他賺進提早晉昇的機會。24歲的他，是擔任功能性替補角色，在先發內野手輪休時，隨時頂替上場。事實上，隨著近年聯盟各隊看中工具人的趨勢，這讓欠缺穩定打擊表現的球員，意外獲寶貴上場時間，否則以張育成去年28場比賽一支全壘打、6分打點和.178 / .286 / .274打擊三圍，是很難圓夢在今年上大聯盟。

克里夫蘭印第安人隊的選秀策略，過去幾年有所調整，清楚市場極品難尋，養成風險高，遂選入一些所謂的「中級新秀」，他們沒有過人的運動能力，但擁有多才多藝、多位置守備的靠譜手套，球團不再一昧追求大棒子，也懂得提拔守備性出色的人，譬如林多(Francisco Lindor)的價值，不止是兩屆銀棒獎的攻擊力量，還有游擊金手套的身手，替球隊防線攔下不少失分。

張育成可望成為上緊防線的「備用扳手」，他今年進替補名單後，屢次在比賽中後段登場，累積二壘守9局、三壘10局、游擊4局，稱職演出讓先發內野手喘息。幾次防守美技，亦登上大聯盟精彩重播，日本電視台甚至將張育成7月底面對法蘭柯(Maikel Franco)將一記滾地球攔截，滑接快傳一壘刺殺的片段剪輯，邀請前旅美的日本棒球選手川崎宗則擔任球評，分析美、日游擊手的防守差異。

張育成(左一)與弗里曼(右二)打擊率都只有.167，正努力向前輩林多(左二)和桑塔納(右一)學習攻守俱佳的本事。 美聯社

工具人不必有穩定火力傳輸，相對地有手套、沒棒子的好手不在少數。關鍵是市場供需性，在印地安人隊張育成要與弗里曼(Mike Freeman)、阿洛尤(Christian Arroyo)爭奪工具人。幸運的是，夏訓張育成用棒子證明自己也能打，為他鞏固了一個席次，你也許說只有60場比賽沒意義，但這足以讓張好好觀摩與學習，為他今後五年甚至十年在聯盟生存，到底該怎麼調整定位，做出一個絕佳的解答。某種程度上，張育成的手套可證明是大聯盟等級就足夠。

林子偉部分，算是上下大聯盟的老手，自2012年以來一直在波士頓紅襪隊打滾，也隨隊拿下生涯第一只冠軍戒指。球評看法，林子偉貢獻低於平均的打擊，但有很好的手套，使他得以留在波士頓，以板凳出發持續個人生涯。

紅襪隊的期待，已經從昔日砸200萬美元簽約的未來核心，轉而將其培育成多才多藝的工具人，不論是在內野和外野，甚至是捕手，你都不必意外看到林子偉的身影。

林子偉連捕手位置都可蹲，這也讓他成為紅襪手上的一枚活棋！ 法新社

現階段的林子偉，已經不需徘徊小聯盟和大聯盟間證明自己，因為以防守端看他已經是大聯盟。為此，他不需糾結自己低檔的兩成打擊表現，只要專注用手套在內野攔住可能變安打的球，或偶爾串場蹲補本壘，扮演好教練賦予的角色，把每一場比賽紮實完成。