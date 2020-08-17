快訊

若潮號斷兩半: 國際救援不成功...模里西斯二次漏油危機

MLB／洋基福特開轟灌3打點 紅襪打線熄火吞7連敗

中央社 / 紐約16日專電
洋基隊福特揮擊。 法新社
洋基隊福特揮擊。 法新社

美國職棒大聯盟紐約洋基傷兵累累，二線球員適時頂替，一壘手福特今天開轟並灌進3打點，助洋基以4比2擊敗波士頓紅襪隊。紅襪打線熄火，全場僅敲5支安打，苦吞7連敗。

洋基主將史丹頓（Giancarlo Stanton）、賈吉（Aaron Judge）與勒梅休（DJ LeMahieu）近期先後進入傷兵名單，上季傷兵滿營的噩夢再現，所幸洋基板凳夠深，二線球員頂上戰力缺口，福特（Mike Ford）成為今晚洋基致勝功臣。

1局下，福特把握兩人出局、得點圈有人打擊機會，從紅襪先發投手馬薩（Chris Mazza）手中敲出中間方向平飛安打，助洋基先馳得點。

隊友希克斯（Aaron Hicks）2局下在二壘有人時，敲出擊中一壘壘包後不規則彈跳的二壘安打，洋基再得一分。紅襪3局上反攻，皮拉（Kevin Pillar）從洋基先發投手哈普（J.A. Happ）手中揮出陽春砲，紅襪扳回一城。

3局下，福特逮中馬沙一記偏高伸卡球，轟出右外野方向2分砲，洋基領先拉大到3分。

37歲的哈普重返先發輪值，表現可圈可點，主投5.2局被敲3支安打，僅遭皮拉狙擊而掉分，在打線力挺與牛棚支援下本季首勝入袋。

紅襪9局上力圖振作，兩人出局後跑者進占三壘，代打的裴拉沙（Jose Peraza）擊出內野滾地球，洋基守護神布里頓（Zack Britton）下丘接球後試圖觸殺裴拉沙，球從手套中掉出，紅襪靠這次失誤追回一分，但隨後遭再見三振，未能扭轉戰局。

效力紅襪的林子偉此役未登場，作客紐約連3戰坐板凳。

洋基拉出5連勝，保持本季主場不敗之身；對戰紅襪取得跨季9連勝，為1952年至1953年以來最長紀錄。兩隊過去15次交手，洋基拿下14勝。紅襪本季淪為病貓，7連敗後戰績持續在美國聯盟墊底。

延伸閱讀

三力助攻 車廠訂單接不完

車市火熱 三大車廠狂加班

車商業者：還有一波買氣

MLB／洋基亂棒痛扁勇士 賈吉第9轟要回全壘打寶座

相關新聞

前兩次奪冠都大爆冷門 恐怖馬林魚又來了嗎？

「為什麼馬林魚戰績暫居國聯東區第一？」「因為他們少了陳偉殷。」這雖然只是一句玩笑話，但這隻被視為國聯東區甚至是全大聯盟陣容最爛的球隊的確在季初打出一波六連勝——而且全部在客場。更神奇的是，由於多達18

MLB／虐菜！紅雀菜鳥初登板 遭白襪連4打席開轟

白襪讓紅雀新秀拉米瑞茲（Roel Ramirez）的生涯初登板，寫下像噩夢一般的回憶，中繼登板連4打席挨轟，最終投0.2...

MLB／洋基福特開轟灌3打點 紅襪打線熄火吞7連敗

美國職棒大聯盟紐約洋基傷兵累累，二線球員適時頂替，一壘手福特今天開轟並灌進3打點，助洋基以4比2擊敗波士頓紅襪隊。紅襪打...

MLB／今日戰績表 洋基本季把紅襪當沙包拉出對戰6連勝

MLB今日戰績表 光芒 3:2(7局延長至9局) 藍鳥 光芒 7:5(7局延長至8局) 藍鳥(雙重戰) 印地安人 8:5 老虎 國民 6:5 金鶯 大都會 2:6 費城人 海盜 (延賽)

MLB／挨筒香嘉智三分砲氣炸 藍鳥投手遭驅逐出場

今天不是屬於藍鳥的日子，雙重賽接連以2：3、5：7不敵光芒，第二戰先發投手修梅克（Matt Shoemaker）還遭驅逐...

MLB／洋基傷兵+1 勒梅休打擊率破4成卻扭傷拇指

洋基傷兵名單再添一名大將，目前以打擊率4成11居美聯打擊王的勒梅修（DJ LeMahieu）左手拇指扭傷，進入傷兵名單，...

MLB／老虎隊先發空缺 外媒預測兩人不含江少慶

老虎隊今天把先發投手諾瓦（Ivan Nova）放進傷兵名單，先發輪值出現空缺，當地媒體「MLive」看好卡斯楚（Anth...

MLB／勒梅休扭傷拇指 洋基戰力大打折

洋基隊今天以11：5擊敗紅襪隊，不過星光閃閃的傷兵名單恐怕又要多添一人，勒梅休（DJ LeMahieu）打擊時扭傷左手拇...

MLB／洋基桑契斯連3場開轟 打線爆發賞紅襪6連敗

美國職棒大聯盟紐約洋基今天打線爆發，揮出3發全壘打，捕手桑傑士連3場開轟，4局的2分砲奠定勝基，洋基以11比5擊敗來訪的...

MLB／本季三振王 印地安人畢柏對老虎7局11K

印地安人隊投手畢柏（Shane Bieber）的飆K之旅持續中，今天對上老虎隊，先發7局就送出11次三振，僅被敲3支安打...

MLB／今日戰績表 洋基一路壓制對戰紅襪5連勝

MLB今日戰績表 紅雀 5:1(7局) 白襪 紅雀 6:3(7局) 白襪(雙重戰) 皇家 2:4(7局) 雙城 皇家 4:2(7局) 雙城(雙重戰) 釀酒人 6:5(10局)小熊 海盜 (

MLB／紅人球員確診 第三支因疫情停賽球隊

紅人隊成為第三支因為球員確診而需停賽的球隊，大聯盟今天宣布，由於紅人隊球員出現新冠肺炎確診案例，今起紅人與海盜隊的兩場比...

熱門新聞

Be Heroes籃賽／高國豪頂黑人頭 三罰不進喊故意

NBA／嘆服里拉德能耐 安東尼：他是我遇過最頂尖的隊友

中職／堂弟被牽制出局不開心 陳家駒虧他「愛生氣欸」

日職／挨觸身球沒事 王柏融連8場敲安

NBA／拓荒者闖季後賽首戰湖人 甜瓜二度對決詹姆斯

NBA／10.2助攻稱雄聯盟 詹皇揭季前與網友對話約定

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。