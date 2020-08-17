MLB／洋基福特開轟灌3打點 紅襪打線熄火吞7連敗

美國職棒大聯盟紐約洋基傷兵累累，二線球員適時頂替，一壘手福特今天開轟並灌進3打點，助洋基以4比2擊敗波士頓紅襪隊。紅襪打線熄火，全場僅敲5支安打，苦吞7連敗。

洋基主將史丹頓（Giancarlo Stanton）、賈吉（Aaron Judge）與勒梅休（DJ LeMahieu）近期先後進入傷兵名單，上季傷兵滿營的噩夢再現，所幸洋基板凳夠深，二線球員頂上戰力缺口，福特（Mike Ford）成為今晚洋基致勝功臣。

1局下，福特把握兩人出局、得點圈有人打擊機會，從紅襪先發投手馬薩（Chris Mazza）手中敲出中間方向平飛安打，助洋基先馳得點。

隊友希克斯（Aaron Hicks）2局下在二壘有人時，敲出擊中一壘壘包後不規則彈跳的二壘安打，洋基再得一分。紅襪3局上反攻，皮拉（Kevin Pillar）從洋基先發投手哈普（J.A. Happ）手中揮出陽春砲，紅襪扳回一城。

3局下，福特逮中馬沙一記偏高伸卡球，轟出右外野方向2分砲，洋基領先拉大到3分。

37歲的哈普重返先發輪值，表現可圈可點，主投5.2局被敲3支安打，僅遭皮拉狙擊而掉分，在打線力挺與牛棚支援下本季首勝入袋。

紅襪9局上力圖振作，兩人出局後跑者進占三壘，代打的裴拉沙（Jose Peraza）擊出內野滾地球，洋基守護神布里頓（Zack Britton）下丘接球後試圖觸殺裴拉沙，球從手套中掉出，紅襪靠這次失誤追回一分，但隨後遭再見三振，未能扭轉戰局。

效力紅襪的林子偉此役未登場，作客紐約連3戰坐板凳。

洋基拉出5連勝，保持本季主場不敗之身；對戰紅襪取得跨季9連勝，為1952年至1953年以來最長紀錄。兩隊過去15次交手，洋基拿下14勝。紅襪本季淪為病貓，7連敗後戰績持續在美國聯盟墊底。