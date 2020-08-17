MLB／挨筒香嘉智三分砲氣炸 藍鳥投手遭驅逐出場

今天不是屬於藍鳥的日子，雙重賽接連以2：3、5：7不敵光芒，第二戰先發投手修梅克（Matt Shoemaker）還遭驅逐出場，他在面對筒香嘉智的打席，三振不成，還反倒挨了三分砲，隨後與主審吵了一架被趕出場。

藍鳥今天在兩場比賽之間的空檔，宣布比切特（Bo Bichette）因右膝痠痛進入傷兵名單，藍鳥折損這名美聯打擊榜排名第二的好手，他將至少缺陣10天、12場比賽。

晚場比賽，藍鳥也打得辛苦，修梅克在第四局兩人出局、一二壘有人時面對筒香嘉智，2好球後，下一球為落在內角的伸卡球，未獲主審青睞，筒香嘉智隨後掃出三分砲。

修梅克在解決下一名打者後，攻守交換空檔，衝回場上與主審爭論，最終被驅逐出場，就連總教練蒙托亞（Charlie Montoyo）也一併被趕出場。

修梅克表示，「我從5歲開始打棒球，從來沒被趕出場過，這是我第一次被驅逐出場，我實在太震驚了。」他強調自己並未使用不雅文字，也沒有人身攻擊，「現場沒有球迷，他應該可以很清楚聽見我說的每句話，我只說了『這不該發生』，就被趕出場了。」