快訊

極端氣候配內戰...葉門「世界遺產」的文明崩毀

兩年檢舉糾紛上千件 蘇大媽一人對抗公務機關為「依法行政」

MLB／挨筒香嘉智三分砲氣炸 藍鳥投手遭驅逐出場

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
藍鳥先發投手修梅克(34號)，被逐出場。法新社
藍鳥先發投手修梅克(34號)，被逐出場。法新社

今天不是屬於藍鳥的日子，雙重賽接連以2：3、5：7不敵光芒，第二戰先發投手修梅克（Matt Shoemaker）還遭驅逐出場，他在面對筒香嘉智的打席，三振不成，還反倒挨了三分砲，隨後與主審吵了一架被趕出場。

藍鳥今天在兩場比賽之間的空檔，宣布比切特（Bo Bichette）因右膝痠痛進入傷兵名單，藍鳥折損這名美聯打擊榜排名第二的好手，他將至少缺陣10天、12場比賽。

晚場比賽，藍鳥也打得辛苦，修梅克在第四局兩人出局、一二壘有人時面對筒香嘉智，2好球後，下一球為落在內角的伸卡球，未獲主審青睞，筒香嘉智隨後掃出三分砲。

修梅克在解決下一名打者後，攻守交換空檔，衝回場上與主審爭論，最終被驅逐出場，就連總教練蒙托亞（Charlie Montoyo）也一併被趕出場。

修梅克表示，「我從5歲開始打棒球，從來沒被趕出場過，這是我第一次被驅逐出場，我實在太震驚了。」他強調自己並未使用不雅文字，也沒有人身攻擊，「現場沒有球迷，他應該可以很清楚聽見我說的每句話，我只說了『這不該發生』，就被趕出場了。」

藍鳥 筒香嘉智 光芒

延伸閱讀

MLB／今日戰績表 國聯龍頭道奇轟天使拉出5連勝

中職／說服投手教練「我還可以」 羅傑斯好投奪勝

MLB／今日戰績表 洋基一路壓制對戰紅襪5連勝

MLB／前教頭神預言 林子偉客串捕手解鎖台灣第1人

相關新聞

前兩次奪冠都大爆冷門 恐怖馬林魚又來了嗎？

「為什麼馬林魚戰績暫居國聯東區第一？」「因為他們少了陳偉殷。」這雖然只是一句玩笑話，但這隻被視為國聯東區甚至是全大聯盟陣容最爛的球隊的確在季初打出一波六連勝——而且全部在客場。更神奇的是，由於多達18

MLB／虐菜！紅雀菜鳥初登板 遭白襪連4打席開轟

白襪讓紅雀新秀拉米瑞茲（Roel Ramirez）的生涯初登板，寫下像噩夢一般的回憶，中繼登板連4打席挨轟，最終投0.2...

MLB／挨筒香嘉智三分砲氣炸 藍鳥投手遭驅逐出場

今天不是屬於藍鳥的日子，雙重賽接連以2：3、5：7不敵光芒，第二戰先發投手修梅克（Matt Shoemaker）還遭驅逐...

MLB／洋基傷兵+1 勒梅休打擊率破4成卻扭傷拇指

洋基傷兵名單再添一名大將，目前以打擊率4成11居美聯打擊王的勒梅修（DJ LeMahieu）左手拇指扭傷，進入傷兵名單，...

MLB／今日戰績表 國聯龍頭道奇轟天使拉出5連勝

MLB今日戰績表 光芒 3:2(7局延長至9局) 藍鳥 光芒 7:5(7局延長至8局) 藍鳥(雙重戰) 印地安人 8:5 老虎 國民 6:5 金鶯 大都會 2:6 費城人 海盜 (延賽)

MLB／老虎隊先發空缺 外媒預測兩人不含江少慶

老虎隊今天把先發投手諾瓦（Ivan Nova）放進傷兵名單，先發輪值出現空缺，當地媒體「MLive」看好卡斯楚（Anth...

MLB／勒梅休扭傷拇指 洋基戰力大打折

洋基隊今天以11：5擊敗紅襪隊，不過星光閃閃的傷兵名單恐怕又要多添一人，勒梅休（DJ LeMahieu）打擊時扭傷左手拇...

MLB／洋基桑契斯連3場開轟 打線爆發賞紅襪6連敗

美國職棒大聯盟紐約洋基今天打線爆發，揮出3發全壘打，捕手桑傑士連3場開轟，4局的2分砲奠定勝基，洋基以11比5擊敗來訪的...

MLB／本季三振王 印地安人畢柏對老虎7局11K

印地安人隊投手畢柏（Shane Bieber）的飆K之旅持續中，今天對上老虎隊，先發7局就送出11次三振，僅被敲3支安打...

MLB／今日戰績表 洋基一路壓制對戰紅襪5連勝

MLB今日戰績表 紅雀 5:1(7局) 白襪 紅雀 6:3(7局) 白襪(雙重戰) 皇家 2:4(7局) 雙城 皇家 4:2(7局) 雙城(雙重戰) 釀酒人 6:5(10局)小熊 海盜 (

MLB／紅人球員確診 第三支因疫情停賽球隊

紅人隊成為第三支因為球員確診而需停賽的球隊，大聯盟今天宣布，由於紅人隊球員出現新冠肺炎確診案例，今起紅人與海盜隊的兩場比...

MLB／替補打出第一戰績 馬林魚染疫球員將歸隊

馬林魚隊爆發群聚感染後，終於有好消息，多數染疫球員經大聯盟的復職委員會確認康復，獲得重返球場的資格，馬林魚隊今天宣布此事...

熱門新聞

Be Heroes籃賽／高國豪頂黑人頭 三罰不進喊故意

NBA／嘆服里拉德能耐 安東尼：他是我遇過最頂尖的隊友

NBA／3隊傳人事大異動 鵜鶘宣佈開除主帥簡崔

日職／挨觸身球沒事 王柏融連8場敲安

NBA／麥凱倫忍背痛扮關鍵殺手 里拉德：他不把傷當藉口

NBA／拓荒者闖季後賽首戰湖人 甜瓜二度對決詹姆斯

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。