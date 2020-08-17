MLB／虐菜！紅雀菜鳥初登板 遭白襪連4打席開轟

白襪讓紅雀新秀拉米瑞茲（Roel Ramirez）的生涯初登板，寫下像噩夢一般的回憶，中繼登板連4打席挨轟，最終投0.2局狂失6分，紅雀以2：7輸給白襪。

紅雀日前爆發新冠肺炎群聚感染，停賽16天後復賽，為了湊齊陣容，拉米瑞茲正是被拉上的球員之一。

拉米瑞茲在今天演出生涯初登板，第五局上場中繼，先被孟卡達（Yoan Moncada）敲出三分砲，接下來依序面對葛蘭多（Yasmani Grandal）、阿布瑞尤（Jose Abreu）和希曼尼茲（Eloy Jimenez），全數都是全壘打。

拉米瑞茲成為史上第二位在初登板挨了4轟的後援投手，另一人為1990年4月30日印地安人投手蕭爾（Jeff Shaw），但他當時中繼投了5.1局，而拉米瑞茲只撐了0.2局。

紅雀總教練席爾特（Mike Shildt）仍誇讚這名新秀，「我們在春訓喜歡他的原因之一，就是他不害怕正面對決。」他表示，「他在大聯盟初登板遭遇震撼教育，這不是壞事，我有十足的信心他可以走出來，當機會再次到來時，依然保持積極態度。」